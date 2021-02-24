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Android 12 пока не готова к релизу, но это не означает, что усовершенствования нельзя получить уже сейчас. Google представила несколько усовершенствований для повышения удобства работы и надёжности.

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Небольшие обновления могут быть весьма полезными, что разработчики Android доказали в очередной раз. Главной новинкой системы является Password Checkup. Функция была доступна в браузере Chrome более года, а теперь она есть и на мобильных устройствах.

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Функция автозаполнения будет автоматически проверять, не обнаружены ли ваши логин и пароль среди взломанных баз данных. Если пароли были украдены, вы об этом узнаете. Это позволит вам поменять их на более безопасные. Ничего не помешает игнорировать предупреждения Google, но вряд ли стоит так делать.

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Другой новшество также может быть полезным для миллионов пользователей по всему миру. Оно позволяет проще общаться с друзьями и членами семьи вдали от вас. Если вы находитесь в разных часовых поясах и боитесь пропустить нужные события, можно задать расписание отправки сообщений на аппаратах под управлением Android 7 и новее в приложении Google «Сообщения».





Также Google уделяет внимание слабовидящим пользователям. Опция TalkBack получила более интуитивные жесты, унифицированное меню, новое меню управления чтением. Эти изменения описаны на видео ниже.





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Карты Google получили долгожданный тёмный вариант интерфейса. Он включается в подменю «Темы» в настройках приложения.

Есть обновление для ассистента Google. Оно связано с отображением карточек, которые можно прочитать по одному взгляду без необходимости разблокировать или вообще касаться устройства.

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Android Auto предлагает запускаемые голосом игры, чтобы вы могли развлечься в дороге. Ещё есть новые кастомные обои, которые сделают экран в автомобиле более персональным. Это возможно на Android 6.0 и новее на совместимых автомобилях.