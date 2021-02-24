Samsung может представить свой графический процессор от AMD для смартфонов в июне
Мир смартфонов ожидает, когда созреют плоды сотрудничества компании Samsung и AMD. Если верить последней утечки информации, мобильные графические процессоры на архитектуре RDNA будут выпущены уже нынешним летом.
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В 2019 году AMD и Samsung подписали соглашение, согласно которому графическая технология AMD попадёт в мобильные устройства южнокорейского производителя. Последние слухи утверждают, что аппараты Galaxy получат эти GPU в нынешнем году. Уже были многообещающие бенчмарки, которые показывают превосходство новой графики над Adreno 650 из Galaxy S20.
Известный в Твиттере инсайдер Ice Universe опубликовал немало утечек касательно Samsung и теперь поделился ещё одной. Он пишет, что новый графический процессор представят в июне. Представят именно графический процессор, а не всю систему на чипе, в состав которого он войдёт.
Собственные системы на чипе Samsung Exynos давно критикуют за недостатки по сравнению со Snapdragon. Особо активные пользователи даже составляли петицию, требующую от Samsung перестать пользоваться этими чипами.
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Недавняя модель Exynos 2100 подобралась к Snapdragon 888 ближе в плане производительности центрального процессора, но графический чип Adreno 660 превосходит Mali-G78 MP14 в Exynos примерно на 28%, хотя и сильнее нагревается. Чипы Exynos с RDNA могут сделать собственный процессор Samsung намного мощнее в плане графики.
Бенчмарки за январь показывают, что инженерный образец чипа Samsung/AMD обладает графической производительностью почти в два раза выше, чем у Apple A14 Bionic. Если такая скорость сохранится и в финальных продуктах, мобильные игры могут стать ещё масштабнее.
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