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В прошлом квартале впервые с 2016 года Apple стала лидером по объёму поставок смартфонов

Компания выпустила 80 млн. аппаратов iPhone
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Высокий спрос на iPhone во время предновогодних продаж помог Apple добиться значительного роста поставок аппаратов по итогам 4-го квартала и обойти Huawei по количеству выпущенных устройств. Исследовательская фирма Gartner в последнем отчёте сообщает, что с октября по декабрь включительно было выпущено 79,9 млн. экземпляров iPhone. Это на 14,9% лучше по сравнению с показателем последнего квартала 2019 года. Samsung выпустила 62,1 млн. смартфонов, ухудшив свой результат на 11,8%.

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В последний раз Apple была на вершине подобного рейтинга в последнем квартале 2016 года.

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Если смотреть на год в целом, Samsung выпустила больше всех смартфонов, а именно 253 млн. Apple на втором месте с результатом 199,8 млн. Huawei, Xiaomi и Oppo входят в пятёрку со значениями 182,6 млн., 145,8 млн. и 111,8 млн. соответственно.

Поставки по итогам года выросли только у Apple и Xiaomi. Поставки Samsung снизились на 14,6%, а Huawei на 24,1%. Китайского производителя подкосили проблемы в США.

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Аналитики считают, что распространение недорогих смартфонов с поддержкой стандарта связи 5G и инновационные функции заставят пользователей обновлять свои аппараты в 2021 году.

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сколько миньетов было сделано, после этих новогодних яблочных продаж. Пошли на рекорд.
В прошлом квартале впервые с 2016 года Apple стала лидером по объёму поставок смартфонов
sevik68
21:27
тут скорее неточность перевода, походу подморозили как ввод так и вывод
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