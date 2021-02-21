AMD признала наличие проблем с USB на материнских платах на чипсетах X570 и B550
Сообщения о проблемах в работе стандарта связи USB на материнских плат на чипсетах AMD X570 и B550 встречаются на форумах с момента начала продаж таких плат. Недавно жалобы добрались до вершины рейтинга популярного форума Reddit. Этого не замечать уже было невозможно, поэтому AMD отреагировала. Компания не уверена, в чём именно заключается проблема, поэтому хочет собрать больше информации.
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В последние несколько месяцев сообщения о неожиданных отключениях USB на материнских платах на чипсетах серии 500 встречаются регулярно. У кого-то клавиатура внезапно перестаёт реагировать на нажатие на 5-10 секунд каждые несколько минут. У других замедляется работа мыши. Звуковые карты выдают звук с искажениями и щелчками.
Проблемы начались даже на тех платах на чипсетах X570 и B550, которые выпущены уже довольно давно. Первые жалобы появились больше года назад, но в последние месяцы их стало намного больше. Некоторые неравнодушные пользователи составили статистические таблицы с системными характеристиками. Кажется, что чаще всего проблема встречается при наличии в компьютере последнего поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX.
Впрочем, эти неполадки бывают и без таких видеокарт. Это могут быть устройства с широкой пропускной способностью, вроде внешних жёстких дисков, устройств захвата, устройств виртуальной реальности и устройств слежения. Перебои в работе наблюдаются не только у них, но у других подключенных к компьютеру периферийных устройств, вроде вентиляторов охлаждения. Проблемы в работе последних могут привести к выходу из строя всего компьютера.
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Совместными усилиями пользователи постарались найти пути устранения неполадки. Например, выключить c-states в BIOS. Частота отключения USB при этом падает вдвое. Если это никак не помогает, можно переключиться с PCIe 4.0 на PCIe 3.0 или в BIOS отключить каждый порт USB, которым вы не пользуетесь. Если выполнить все эти шаги вместе, в большинстве случаев проблема будет решена, но не для продвинутых пользователей. Стримеры с картами захвата, микрофоном, веб-камерой и прочими периферийными устройствами по-прежнему будут испытывать отключения.
AMD просит сообщать о неполадках на своём сайте. Остаётся надеяться, что источник проблемы будет найден и устранён при помощи обновления BIOS.
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