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AMD признала наличие проблем с USB на материнских платах на чипсетах X570 и B550

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Сообщения о проблемах в работе стандарта связи USB на материнских плат на чипсетах AMD X570 и B550 встречаются на форумах с момента начала продаж таких плат. Недавно жалобы добрались до вершины рейтинга популярного форума Reddit. Этого не замечать уже было невозможно, поэтому AMD отреагировала. Компания не уверена, в чём именно заключается проблема, поэтому хочет собрать больше информации.

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В последние несколько месяцев сообщения о неожиданных отключениях USB на материнских платах на чипсетах серии 500 встречаются регулярно. У кого-то клавиатура внезапно перестаёт реагировать на нажатие на 5-10 секунд каждые несколько минут. У других замедляется работа мыши. Звуковые карты выдают звук с искажениями и щелчками.

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Проблемы начались даже на тех платах на чипсетах X570 и B550, которые выпущены уже довольно давно. Первые жалобы появились больше года назад, но в последние месяцы их стало намного больше. Некоторые неравнодушные пользователи составили статистические таблицы с системными характеристиками. Кажется, что чаще всего проблема встречается при наличии в компьютере последнего поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX.

Впрочем, эти неполадки бывают и без таких видеокарт. Это могут быть устройства с широкой пропускной способностью, вроде внешних жёстких дисков, устройств захвата, устройств виртуальной реальности и устройств слежения. Перебои в работе наблюдаются не только у них, но у других подключенных к компьютеру периферийных устройств, вроде вентиляторов охлаждения. Проблемы в работе последних могут привести к выходу из строя всего компьютера.

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Совместными усилиями пользователи постарались найти пути устранения неполадки. Например, выключить c-states в BIOS. Частота отключения USB при этом падает вдвое. Если это никак не помогает, можно переключиться с PCIe 4.0 на PCIe 3.0 или в BIOS отключить каждый порт USB, которым вы не пользуетесь. Если выполнить все эти шаги вместе, в большинстве случаев проблема будет решена, но не для продвинутых пользователей. Стримеры с картами захвата, микрофоном, веб-камерой и прочими периферийными устройствами по-прежнему будут испытывать отключения.

AMD просит сообщать о неполадках на своём сайте. Остаётся надеяться, что источник проблемы будет найден и устранён при помощи обновления BIOS.

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skydan
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Я всегда это говно удаляю после прохождения сингла. Дота 2 наше фсе
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skydan
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Да не волнуйтесь вы так - никуда они не денутся - сейчас сюда навалят с сообщениями про проблемы интела
AMD признала наличие проблем с USB на материнских платах на чипсетах X570 и B550
alljam
17:54
похоже в 1 смену работали, раз в 2 раза увеличат производство на том же оборудовании.
Для удовлетворения спроса на 5 нм чипы TSMC направляет дополнительно 1000 сотрудников на завод
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