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Бесплатный LastPass перестанет синхронизировать данные между компьютером и мобильными устройствами

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Разработчики менеджера паролей LastPass объявили, что пользователи бесплатной версии скоро не смогут синхронизировать свои пароли между устройствами разных типов. Таким образом, нельзя будет сохранять логины и пароли на компьютере и получать к ним доступ на смартфонах и наоборот. При этом если у вас множество устройств одного типа, синхронизация будет работать.

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Изменение вступает в силу 16 марта. Пользователей попросят выбрать тип активного устройства и будет выполняться синхронизация паролей между устройствами это типа. Если у вас есть смартфоны, планшеты и смарт-часы, пароли будут доступны на всех этих устройствах. Если указать активным устройством компьютер, можно будет синхронизировать пароли между неограниченным числом компьютеров.

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Если же вы хотите синхронизировать пароли между устройствами разных типов, нужно купить LastPass Premium по цене $3 в месяц. В настоящее время действует ограниченное предложение с ценой $2,3 в месяц.

Недавно компания Microsoft превратила своё приложение Authenticator для авторизации на разных сайтах и сервисах также ещё и в менеджер паролей на мобильных устройствах. Причём доступен он бесплатно. Если вы используете браузер Edge или Chrome с установкой расширения, можно синхронизировать пароли между разными устройствами и даже использовать их в других приложениях, сделав Microsoft Authenticator программой для автозаполнения полей по умолчанию.

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Ещё бесплатный вариант LastPass перестанет обеспечивать поддержку пользователей по электронной почте. Это изменение вступит в силу 17 мая.

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