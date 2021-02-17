Бесплатный LastPass перестанет синхронизировать данные между компьютером и мобильными устройствами
Разработчики менеджера паролей LastPass объявили, что пользователи бесплатной версии скоро не смогут синхронизировать свои пароли между устройствами разных типов. Таким образом, нельзя будет сохранять логины и пароли на компьютере и получать к ним доступ на смартфонах и наоборот. При этом если у вас множество устройств одного типа, синхронизация будет работать.
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Изменение вступает в силу 16 марта. Пользователей попросят выбрать тип активного устройства и будет выполняться синхронизация паролей между устройствами это типа. Если у вас есть смартфоны, планшеты и смарт-часы, пароли будут доступны на всех этих устройствах. Если указать активным устройством компьютер, можно будет синхронизировать пароли между неограниченным числом компьютеров.
Если же вы хотите синхронизировать пароли между устройствами разных типов, нужно купить LastPass Premium по цене $3 в месяц. В настоящее время действует ограниченное предложение с ценой $2,3 в месяц.
Недавно компания Microsoft превратила своё приложение Authenticator для авторизации на разных сайтах и сервисах также ещё и в менеджер паролей на мобильных устройствах. Причём доступен он бесплатно. Если вы используете браузер Edge или Chrome с установкой расширения, можно синхронизировать пароли между разными устройствами и даже использовать их в других приложениях, сделав Microsoft Authenticator программой для автозаполнения полей по умолчанию.
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Ещё бесплатный вариант LastPass перестанет обеспечивать поддержку пользователей по электронной почте. Это изменение вступит в силу 17 мая.
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