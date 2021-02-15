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Сообщается, что компания Microsoft продолжает работать над изменением внешнего вида операционной системы Windows 10. Речь идёт о версии, которая должна появиться в октябре нынешнего года. Версия 21H2 принесёт значительные изменения в меню «Пуск». Его могут отделить от панели задач и сделать более круглые углы.

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Над этим обновлением работают с прошлого года и изменению внешнего вида здесь уделяется значительное внимание. Microsoft продолжает продвигать Fluent Design и WinUI.

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Скруглённые углы в системе уже есть, на статичных плитках и в центре уведомлений. Интереснее, где будет располагаться само меню. На протяжении десятилетий мы привыкли, что оно закреплено на панели задач. В будущем меню будет плавающим, между ним и панелью задач будет заметный зазор. Приведённые изображения пока являются лишь фантазией на эту тему, а не официальным внешним видом интерфейса.

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Скруглённые углы и плавающие меню мы уже видели в сборках Windows 10X. К сожалению, если вы предпочитаете современный внешний вид системы, в настройках нельзя будет сохранить его и придётся довольствоваться тем, что предложит Microsoft.





К счастью для ретроградов, пока нет гарантии, что изменения доберутся до обновления. Всё ещё может измениться и разработчики могут передумать или изменения будут выглядеть не так, как сейчас. В ближайшие месяцы участники программы Microsoft Windows Insider наверняка смогут познакомиться с этими изменениями поближе.