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Будущее обновление Windows 10 принесёт плавающее меню «Пуск» и скруглённые углы

Система начнёт напоминать версию Windows 10X
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Сообщается, что компания Microsoft продолжает работать над изменением внешнего вида операционной системы Windows 10. Речь идёт о версии, которая должна появиться в октябре нынешнего года. Версия 21H2 принесёт значительные изменения в меню «Пуск». Его могут отделить от панели задач и сделать более круглые углы.

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Над этим обновлением работают с прошлого года и изменению внешнего вида здесь уделяется значительное внимание. Microsoft продолжает продвигать Fluent Design и WinUI.

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Скруглённые углы в системе уже есть, на статичных плитках и в центре уведомлений. Интереснее, где будет располагаться само меню. На протяжении десятилетий мы привыкли, что оно закреплено на панели задач. В будущем меню будет плавающим, между ним и панелью задач будет заметный зазор. Приведённые изображения пока являются лишь фантазией на эту тему, а не официальным внешним видом интерфейса.

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Скруглённые углы и плавающие меню мы уже видели в сборках Windows 10X. К сожалению, если вы предпочитаете современный внешний вид системы, в настройках нельзя будет сохранить его и придётся довольствоваться тем, что предложит Microsoft.


К счастью для ретроградов, пока нет гарантии, что изменения доберутся до обновления. Всё ещё может измениться и разработчики могут передумать или изменения будут выглядеть не так, как сейчас. В ближайшие месяцы участники программы Microsoft Windows Insider наверняка смогут познакомиться с этими изменениями поближе.

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Renegade1979
18:35
Какая нафик мышка, эти индусы делают систему для каких-то телефонов. И потом заставляют этим пользоваться нормальных людей
Будущее обновление Windows 10 принесёт плавающее меню «Пуск» и скруглённые углы
ахахах
18:34
ну байден же снял украинского прокурора при правлении параши.Нам такое как-то похеру(это 90-е называется подкрались незаметно)
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Опричник
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Вы не понимаете... Все баги уже пофиксили, настраивается идеально, осталось только углы скруглить и семёрка со своим Аэро и убойным аптаймом будет повержена! P.S. Сарказм, если кто не понял.
Будущее обновление Windows 10 принесёт плавающее меню «Пуск» и скруглённые углы
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