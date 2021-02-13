Число владельцев часов Apple Watch перевалило за 100 млн.
Смарт-часы Apple Watch оказались весьма успешными. Последняя статистика показывает, что количество обладателей этих часов в декабре превысило 100 млн. Как оказалось, лишь меньшая часть из этих людей обладают также аппаратами iPhone. Статистику предоставила компания Above Avalon.
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Часы Apple являются четвёртым продуктом этого производителя, который купили более 100 млн. раз. Лидируют смартфоны iPhone, планшеты iPad и компьютеры Mac. Согласно оценкам аналитиков, если нынешние темпы распространения сохранятся, в 2022 году часы обойдут компьютеры Mac. Догонять планшеты iPad придётся дольше.
В 2020 году были представлены новые модели Apple Watch SE и Apple Watch Series 6. Часы прошлых поколений также пользовались спросом среди покупателей, поскольку цены на них снизились, а функциональность ещё не устарела.
Считается, что среди 100 млн. обладателей часов Apple у 10% есть аппараты iPhone. Среди владельцев iPhone в США только у 35% есть часы Apple Watch. Это даёт надежду конкурирующим производителям.
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Сама Apple также может нарастить число пользователей, если откроет часы Apple Watch для смартфонов сторонних компаний. Apple предпочитает закрытую программную экосистему, но ради роста продаж может потребоваться стать более открытой. В этом году ожидается появление Apple Watch Series 7, после чего количество часов Apple у пользователей наверняка станет ещё больше.
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