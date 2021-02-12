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В сентябре компания Google объявила о создании нового редактора изображений для сервиса Google Фото. Теперь Google говорит о выпуске нового редактора видео. Он призван сделать редактирование простым даже для начинающих.

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Можно будет обрезать, стабилизировать и вращать видео, а также менять перспективу, добавлять фильтры и выполнять тонкое редактирование. Оно включает в себя контроль яркости, контраста, насыщенности и теплоты цветов. Доступны более 30 разных элементов управления.

Новые функции редактирования видео сейчас есть на iOS и в ближайшие недели появятся на большинстве Android-устройств.

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Есть эксклюзивные для подписчиков Google One функция редактирования. Этот тариф включает в себя дополнительные функциональные возможности и дисковое пространство. Также подписчики получают возможности, которые прежде были только на смартфонах Google Pixel.

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Двумя новыми функциями являются портретное размытие и портретный свет, где используется машинное обучение для внесения изменений в портретные снимки. Портретное размытие позволяет менять размытие заднего плана, портретный свет меняет освещение на лицах. При помощи машинного обучения эти изменения можно вносить на фотографии, сделанные не только в портретном режиме.

Если вы не подписчик Google One, можно пользоваться этими возможностями в Google Фото, но только на сделанных в портретном режиме съёмки фотографиях. Все эти возможности появятся в ближайшие дни.

Стоимость подписки Google One составляет $1,99 в месяц за 100 Гб и до $9,99 за 2 Тб.