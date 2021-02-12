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iOS 14.5 перенаправляет трафик Safari через прокси Apple перед отправлением на серверы Google

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В системе iOS 14 компания Apple усилила механизмы безопасности. Новая функция требует от приложений спрашивать разрешение, прежде чем собирать пользовательские данные. В бета-версии системы iOS 14.5 нашли ещё одну функцию защиты. Браузер Safari теперь использует серверы Apple в качестве прокси, когда работает с функцией Google Safe Browsing.

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Пользователи браузера Safari периодически сталкиваются с предупреждением о вредоносных веб-сайтах. Это предупреждение возникает на основе функции Google Safe Browsing, которая работает также в браузерах Chrome и Firefox.

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Google обладает интерфейсом прикладного программирования, который Apple и другие используют для анализа трафика на основе базы данных подозрительных с точки зрения Google сайтов. Если есть совпадение с записью в базе данных, появляется предупреждение. Адреса сайтов зашифрованы при помощи 32-битного хэша, чтобы серверы Google не могли видеть, на какие сайты пользователи заходят. Зато серверы могут собирать IP- адреса и другую пользовательскую информацию.

Чтобы этого больше не происходило, Safari будет перенаправлять трафик через прокси-серверы Apple, прежде чем обратиться к базе данных Safe Browsing. Так компания собирается бороться с утечкой информации.

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Это одна из нескольких новых функций системы iOS 14.5. Тут появится возможность разблокировать iPhone в маске, если у вас есть Apple Watch на последней версии системы watchOS. Также можно будет вместо Apple Music использовать другое приложение для прослушивания аудио.

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