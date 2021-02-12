Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В системе iOS 14 компания Apple усилила механизмы безопасности. Новая функция требует от приложений спрашивать разрешение, прежде чем собирать пользовательские данные. В бета-версии системы iOS 14.5 нашли ещё одну функцию защиты. Браузер Safari теперь использует серверы Apple в качестве прокси, когда работает с функцией Google Safe Browsing.

реклама

Пользователи браузера Safari периодически сталкиваются с предупреждением о вредоносных веб-сайтах. Это предупреждение возникает на основе функции Google Safe Browsing, которая работает также в браузерах Chrome и Firefox.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Google обладает интерфейсом прикладного программирования, который Apple и другие используют для анализа трафика на основе базы данных подозрительных с точки зрения Google сайтов. Если есть совпадение с записью в базе данных, появляется предупреждение. Адреса сайтов зашифрованы при помощи 32-битного хэша, чтобы серверы Google не могли видеть, на какие сайты пользователи заходят. Зато серверы могут собирать IP- адреса и другую пользовательскую информацию.

Чтобы этого больше не происходило, Safari будет перенаправлять трафик через прокси-серверы Apple, прежде чем обратиться к базе данных Safe Browsing. Так компания собирается бороться с утечкой информации.

реклама

Это одна из нескольких новых функций системы iOS 14.5. Тут появится возможность разблокировать iPhone в маске, если у вас есть Apple Watch на последней версии системы watchOS. Также можно будет вместо Apple Music использовать другое приложение для прослушивания аудио.