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Всего через два дня после выпуска ежемесячных обновлений для своих программных продуктов компания Microsoft выпустила внеочередной патч для Windows 10 1909 и Windows Server под таким же номером. В базе знаний этому обновлению соответствует статья KB5001028, номер сборки 18363.1379. Обновление исправляет работу сети Wi-Fi при использовании протокола WPA3.

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Проблема появилась в сборке 18363.1350. Это необязательное обновление, которое пользователи получили в январе. Если вы не установили её самостоятельно, обновление вошло в состав вторничных патчей за февраль. В результате проблема с Wi-Fi стала ещё более распространённой. Относится это только к подключениям WPA3. Появляется ошибка под кодом 0x7E в файле nwifi.sys при попытке установить соединение Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3).

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Поскольку затронута только версия 1909, в качестве решения проблемы можно обновиться до Windows 10 May 2020 Update (2004) или более современной. Поддержка версии 1909 заканчивается в мае, поэтому в любом случае с неё придётся уходить. После мая все поддерживаемые версии системы будут получать одинаковые обновления.

Новое накопительное обновление будет устанавливаться через центр обновления Windows автоматически. Желающие смогут скачать его вручную в каталоге обновлений.