Производство iPhone 12 Mini 5G может закончиться в следующем квартале
В конце прошлой недели компания J.P. Morgan опубликовала сведения о том, что Apple может остановить производство смартфона iPhone 12 mini во втором квартале. Аналитик сетей поставок сократил ожидаемый объём производства этой модели на 11 млн. На столько же увеличено количество заказов iPhone 12 Pro Max.
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Причина в спросе со стороны покупателей. Counterpoint Resources сообщает, что на долю iPad 12 Mini с его экраном 5,4 дюйма приходится всего 5% продаж аппаратов iPhone 12 в первой половине января. Другими представителями этой серии являются iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro с таким же размером экрана и iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма. Все четыре модели поддерживают стандарт связи 5G и работают на процессоре Apple A14 Bionic.
Несмотря на такую статистику, в этом году от Apple ожидают появления новых аппаратов iPhone 12s/13 mini. Версия с хранилищем 64 Гб может стоить $699. Это не назовёшь дешёвой ценой, но остальные iPhone 12 ещё дороже. Несмотря на мнение, что потребителям не хватает компактных смартфонов, покупают их совсем немного.
Относится это не только к Apple. Аналитик J.P. Morgan говорит, что на долю аппаратов с экранами менее 6 дюймов приходится 10% продаваемых смартфонов. В результате можно ожидать, что скоро Apple прекратит производство подобных смартфонов.
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К тому же у неё имеется iPhone SE 2020 с экраном LCD всего 4,7 дюйма на процессоре A13 Bionic. Объём оперативной памяти там 3 Гб, хранилище минимум 64 Гб. Недостатком можно считать аккумулятор ёмкостью всего 1821 мАч.
Экран 4,7 дюйма считается сейчас маленьким, но аппараты iPhone с 2007 по 2011 год обладали экранами 3,5 дюйма, iPhone 5 2012 года 4 дюйма.
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