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Израильская компания SolidRun представила миниатюрный компьютер под названием CuBox-M Micro Desktop PC. Он стал очередным пополнением линейки CuBox специально для разработки приложений и проектов вроде умного дома. Базовая конфигурация компьютера стоит $99.

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Работает это устройство на системе на модуле (SoM) i.MX 8M Plus производства NXP Semiconductors. Здесь есть до четырёх ядер Cortex-A53 и ядро Cortex-M7. Ещё имеется цифровой сигнальный процессор Cadence Tesilica HiFi 4 для обработки голоса и анализа языков. Интегрированный блок нейронных вычислений применяется для работы алгоритмов ИИ и машинного обучения.





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SoM входит в состав платы с разнообразными портами, такими как HDMI 2.0, Ethernet, два USB 3.0, microUSB и microSD. Питание осуществляется от порта с напряжением 12 Вт. Имеется также инфракрасный приёмник для пульта дистанционного управления. Охлаждение пассивное, поэтому компьютер должен работать максимально тихо.

Объём оперативной памяти может составлять 8 Гб, базовая конфигурация предлагает 4 Гб. Объём встроенного хранилища также равен 8 Гб.

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Всё это находится внутри корпуса размером 5 см с каждой стороны. Компактность этого корпуса является одним из достоинств устройства, по крайней мере по мнению создателей. Они считают, что покупатели получат удобства плат вроде Raspberry Pi и комплекта для разработчиков Nvidia Jetson Nano, но внутри корпуса.

Главным предназначением CuBox-M называется разработка программного обеспечения. Впрочем, ничего не мешает использовать его как обычный компьютер. Правда, порт HDMI способен выдавать разрешение только 1080p на частоте 60 Гц. Разрешение 4K распространяется всё шире, но пока у большинства телевизоры 1080p.

Типично для подобных миниатюрных компьютеров, этот лишён предустановленного программного обеспечения. Устройство совместимо с ядром Linux 4.9 и новее, также можно запускать Android. На сайте SolidRun можно скачать программное обеспечение, включая версии Android 10 (скоро будет и 11), Debian и два варианта Linux - Buildroot и Yocto.