Приложение Fitbit научилось отслеживать уровень сахара в крови
Если у вас есть устройство производства Fitbit и также у вас есть сахарный диабет, нельзя пользоваться приложениями сторонних разработчиков для отслеживания уровня сахара. С недавних пор принадлежащая Google компания Fitbit в своём мобильном приложении позволяет делать как раз это. Отслеживание уровня глюкозы в крови является важным для больных сахарным диабетом и несоблюдение этого требования может привести к серьёзным последствиям для здоровья.
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Пока отслеживание уровня сахара недоступно на нынешнем поколении носимых устройств Fitbit. Таким образом, придётся измерять сахар традиционным способом при помощи глюкометра. Дальше можно импортировать или вручную записывать данные по сахару в приложение Fitbit. После этого можно установить цели и проверять динамику изменений в течение дня и более длительных промежутков времени. Так можно будет понять, приводит ли изменение диеты или образа жизни к изменению уровня сахара в крови.
Стандартное отслеживание сахара доступно бесплатно, а подписчики Fitbit Premium со временем получат возможность отслеживания на протяжении 30-дневного периода с подсказками и тенденциями. Также можно будет делиться результатами с Health Coaching и Wellness Report.
Ещё Fitbit расширяет доступ к своим связанным с аппаратными компонентами медицинскими функциями. Обладатели устройства Sense на территории США могут использовать приложение ECG для проверки наличия предсердной фибрилляции. Владельцы Charge 4 смогут измерять уровень кислорода в крови. Обладатели устройств Charge 4, Inspire 2, Versa 2 смогут смотреть 7-дневную статистику в приложении Health Metrics. Раньше это было доступно только на Sense и Versa 3.
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Что касается возможности измерять уровень сахара при помощи самих носимых устройств без необходимости прокалывать кожу и брать кровь, она наверняка появится нескоро. Компании вроде Quantum Operation обещают подобные системы, но технология пока на раннем этапе развития.
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