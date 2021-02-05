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Стратегия компании Apple по выпуску более дешёвых, но всё равно мощных смартфонов iPhone SE оказалась оправданной. Наряду с iPhone 11 на долю этого устройства пришлось более половины продаж всех iPhone в США в третьем квартале 2020 года. Естественно, успешному продукту потребуется замена, чтобы продолжать получать прибыль. Однако, один из аналитиков считает, что новая модель выйдет не в этом году.

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Аналитик сетей поставок из компании JP Morgan по имени Уильям Янг считает, что iPhone SE 3 будет представлен не раньше следующего года. В написанной им записке говорится, что сети поставок Apple уже работают над бюджетной моделью, которая может быть выпущена не раньше первой половины 2022 года. Про стоимость ничего сказано не было, но эти предсказания расходятся с предыдущими слухами.

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Ранее другой аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что iPhone SE 3 не будет выпущен в первой половине нынешнего года, но это не означает, что он вообще не появится в этом году. Статья в Mac Otakara заявляла, что новый iPhone SE и наушники AirPods Pro могут быть представлены в нынешнем апреле. Разные сведения говорят о неопределённости в сетях поставок, поэтому остаётся только ждать и смотреть.

Янг говорит о дизайне в духе прошлогоднего устройства, но с обновлённым процессором. Если год назад применялся чип A13 Bionic, то теперь это должен быть A14 Bionic. Благодаря популярности iPhone 11 Apple может рассмотреть вопрос о выпуске ещё одной дешёвой модели такого форм-фактора. Более точной информации по данному вопросу пока нет.