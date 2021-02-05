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Релиз игровой консоли Sony PlayStation 5 состоялся почти три месяца назад. Однако, даже при наличии денег купить её непросто как в реальных магазинах, так и в сетевых. Похоже, что в ближайшее время Sony не сможет увеличить объём производства, чтобы удовлетворить высокий спрос.

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В своём недавнем финансовом отчёте японский производитель предупредил, что испытывает проблемы с удовлетворением спроса на PlayStation 5. Компания делает всё возможное для выпуска максимального количества консолей. Однако, увеличить объём производства сложно из-за дефицита полупроводниковых и прочих необходимых компонентов.

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На этой неделе сообщалось, что к концу ноября Sony продала 4,5 млн. экземпляров PlayStation 5. Несмотря на проблемы с производством, Sony по-прежнему надеется достичь своей цели и по итогам финансового года выпустить более чем 7,6 млн. консолей. Финансовый год японской компании заканчивается 31 марта.

Релиз состоялся 12 ноября и с тех пор найти в продажу консоль затруднительно. В частности, роль сыграли перекупщики, которые при помощи ботов скупают консоли и перепродают их по более высоким ценам. Стоимость сейчас составляет $800-$850, тогда как рекомендуемая Sony цена за версию с дисководом равна $499.