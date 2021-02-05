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Не только игровые консоли, видеокарты и процессоры сейчас находятся в дефиците. Производители персональных компьютеров тоже испытывают эту проблему. Крупнейшим поставщиком ПК в мире является китайская компания Lenovo. Она предупреждает, что её складские запасы сейчас составляют всего треть от обычного уровня. Во время пандемии множество людей стали работать из дома и спрос на компьютеры вырос.

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Согласно сведениям из недавнего отчёта исследовательской группы Canalys, в 2020 году глобальные поставки персональных компьютеров были максимальными за 5 лет. На рынок было поставлено 458,2 млн. экземпляров, что означает рост на 16% по сравнению с 2019 годом. Наиболее крупную долю рынка занимает Lenovo. Она выпустила 87 млн. компьютеров, что составляет 19%. И всё же, спрос оказался ещё выше, что привело к уменьшению складских запасов. Представитель компании Джанфранко Ланчи говорит, что поставки в последнем квартале года были бы ещё больше, если бы не ограничение количества доступных комплектующих.

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Большинство технологических компаний поддерживают запас на 6 недель, чтобы избежать дефицита. Ланчи говорит, что иногда в последнем квартале запасов оставалась на 2-3 недели.

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Похоже, в ближайшее время ситуация лучше не станет. В Lenovo считают, что спрос не собирается падать по крайней мере в первом квартале. Раз люди больше времени проводят за компьютерами и планшетами, то и менять они их будут чаще в результате износа, считают в китайской компании. Там ждут роста поставок в ближайшие несколько лет.