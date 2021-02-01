Google начинает распространение группировки вкладок в Chrome на Android
Браузер Chrome в системе Android недавно получил обновление и новый интерфейс для переключения вкладок. Предлагается новая функция группировки вкладок, чтобы удобнее было организовывать их. Новый интерфейс и функциональность появились у некоторых пользователей в версии Chrome 88 в январе, но остальным ещё предстоит подождать.
реклама
Сетка вкладок заменяет собой предыдущий интерфейс в виде вертикального списка. Новый вариант напоминает интерфейс вкладок Chrome в системе iOS. На экране одновременно отображаются около шести вкладок. Чтобы закрыть их, можно сделать жест влево или вправо. Вкладки инкогнито открываются небольшой иконкой в верхней части экрана.
Группировка вкладок напоминает доступную в Chrome на компьютерах опцию. Это позволяет удобнее организовывать вкладки. Доступен новый ярлык для переключения между вкладками внутри группы в меню внизу приложения. На Android можно организовывать вкладки в группе из решётки, перетаскивая одну вкладку на другую. Можно делать это через контекстное меню при продолжительном нажатии на новую вкладку.
Желающие могут вручную включить эти возможности в экспериментальных настройках. Для этого в адресной строке нужно ввести chrome://flags и задать в поиске Tab Grid Layout, Tab Groups, Tab Groups Continuation, Tab Groups UI Improvements. После этого дважды придётся перезапустить Chrome.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила