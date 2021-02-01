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Браузер Chrome в системе Android недавно получил обновление и новый интерфейс для переключения вкладок. Предлагается новая функция группировки вкладок, чтобы удобнее было организовывать их. Новый интерфейс и функциональность появились у некоторых пользователей в версии Chrome 88 в январе, но остальным ещё предстоит подождать.

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Сетка вкладок заменяет собой предыдущий интерфейс в виде вертикального списка. Новый вариант напоминает интерфейс вкладок Chrome в системе iOS. На экране одновременно отображаются около шести вкладок. Чтобы закрыть их, можно сделать жест влево или вправо. Вкладки инкогнито открываются небольшой иконкой в верхней части экрана.

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Группировка вкладок напоминает доступную в Chrome на компьютерах опцию. Это позволяет удобнее организовывать вкладки. Доступен новый ярлык для переключения между вкладками внутри группы в меню внизу приложения. На Android можно организовывать вкладки в группе из решётки, перетаскивая одну вкладку на другую. Можно делать это через контекстное меню при продолжительном нажатии на новую вкладку.

Желающие могут вручную включить эти возможности в экспериментальных настройках. Для этого в адресной строке нужно ввести chrome://flags и задать в поиске Tab Grid Layout, Tab Groups, Tab Groups Continuation, Tab Groups UI Improvements. После этого дважды придётся перезапустить Chrome.