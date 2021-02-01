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Официальная поддержка операционной системы Windows 7 была прекращена в январе 2020 года. Microsoft утверждает, что это была важная веха, которая привела к увеличению темпа перехода с Windows 7 на новые версии в течение 2020 года.

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Это неудивительно, поскольку в момент прекращения поддержки Windows 7 была установлена на каждом четвёртом персональном компьютере в мире. Система является одной из наиболее успешных в истории в целом и у Microsoft в частности. Многие не хотели покидать её тогда и не хотят до сих пор.

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Компьютер может работать под управлением Windows 7 и быть готовым к установке Windows 10, поскольку аппаратные требования почти не изменились. Естественно, сама Microsoft рекомендует купить под Windows 10 новый компьютер с более современными компонентами. Тогда разработчики обещают полный набор функциональных возможностей Windows 10.

Microsoft ожидает, что процесс перехода с Windows 7 в нынешнем году продолжится. Во время оглашения финансовых результатов за предыдущий квартал было сказано о росте доходов от OEM на 1%, несмотря на отличный показатель годичной давности. Microsoft ожидает продолжения роста спроса на компьютеры и рабочие инструменты. Пока же доля рынка Windows7 составляет примерно 20%, то есть оно установлена на каждом пятом персональном компьютере.