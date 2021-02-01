Готовится к релизу смартфон Xiaomi на неизвестном пока процессоре серии Snapdragon 700
Компания Xiaomi после недавнего анонса флагманских аппаратов Mi 10 на флагманских процессорах Snapdragon 888 и Snapdragon 870 собирается предложить кое-что подешевле. Утечка информации гласит, что будет выпущен смартфон средней ценовой категории на неизвестном пока процессоре линейки Snapdragon 700.
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Пост в китайской социальной сети Weibo рассказывает об использовании дисплея OLED, основной камере 64 Мп и 5-кратном зуме. Упоминается модель процессора Snapdragon SM7350, который публике пока неизвестен. Если Snapdragon 765 имеет модельный номер SM7250, то новый процессор будет на ступень выше. Официальное название неизвестно, слухи говорят о Snapdragon 775.
Неизвестно и название смартфона. Не исключено, что Xiaomi будет применять его в новой линейке аппаратов Mi 11 или же Mi 11 Lite. Впрочем, ранее сообщалось, что последние выйдут на Snapdragon SM7150 (Snapdragon 730).
Ещё смартфон может принадлежать к семейству Redmi K40, поскольку в модели K30 также применяется чип серии Snapdragon 700 и основная камера 64 Мп. Правда, там был экран LCD с частотой обновления 120 Гц, а теперь будет OLED. Кроме того, генеральный менеджер Redmi утверждал, что модель K40 будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 888.
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Ждать осталось недолго, поскольку международный анонс серии Xiaomi Mi 11 запланирован на 8 февраля. Аппараты Redmi K40 тоже будут представлены в феврале.
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