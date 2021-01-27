Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Mozilla анонсировала начало распространения версии браузера Firefox 85. В нём появилась защита от суперкуки, улучшенное управление закладками, возможность удалять все сохраненные логины из менеджера паролей одновременно без необходимости удалять по отдельности. Это первая версия Firefox без поддержки Adobe Flash.

реклама

На протяжении нескольких лет Firefox обещает лучшую защиту конфиденциальности. Для выполнения этого обещания блокируется отслеживание со стороны посторонних. В этой версии начинают блокироваться суперкуки. Это куки, которые применяются для отслеживания сетевой активности, но из браузера их не видно. Таким образом, когда в браузере вы нажимаете «Очистить куки», суперкуки сохраняются. Firefox 85 изолирует суперкуки, чтобы они не могли отслеживать и составлять пользовательский профиль при переходе между разными сайтами.

анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Среди изменений внешнего вида можно выделить панель закладок. Даже если панель скрыта, она отображается на новых вкладках. Это настройка по умолчанию, которую можно поменять. Новая папка на панели задач также даёт доступ к меню закладок.

Появилась возможность удалять все сохраненные логины одним кликом. Раньше нужно было прокручивать список логинов с паролями для разных сайтов и удалять их по отдельности, что могло занимать много времени.

реклама

Если у вас уже установлен браузер Firefox, обновить его можно через меню Помощь > О Firefox.