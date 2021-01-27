Состоялся релиз браузера Firefox 85 с защитой от суперкуки
Компания Mozilla анонсировала начало распространения версии браузера Firefox 85. В нём появилась защита от суперкуки, улучшенное управление закладками, возможность удалять все сохраненные логины из менеджера паролей одновременно без необходимости удалять по отдельности. Это первая версия Firefox без поддержки Adobe Flash.
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На протяжении нескольких лет Firefox обещает лучшую защиту конфиденциальности. Для выполнения этого обещания блокируется отслеживание со стороны посторонних. В этой версии начинают блокироваться суперкуки. Это куки, которые применяются для отслеживания сетевой активности, но из браузера их не видно. Таким образом, когда в браузере вы нажимаете «Очистить куки», суперкуки сохраняются. Firefox 85 изолирует суперкуки, чтобы они не могли отслеживать и составлять пользовательский профиль при переходе между разными сайтами.
Среди изменений внешнего вида можно выделить панель закладок. Даже если панель скрыта, она отображается на новых вкладках. Это настройка по умолчанию, которую можно поменять. Новая папка на панели задач также даёт доступ к меню закладок.
Появилась возможность удалять все сохраненные логины одним кликом. Раньше нужно было прокручивать список логинов с паролями для разных сайтов и удалять их по отдельности, что могло занимать много времени.
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Если у вас уже установлен браузер Firefox, обновить его можно через меню Помощь > О Firefox.
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