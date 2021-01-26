Следующие смарт-часы Apple и Samsung могут обладать мониторингом уровня сахара в крови
Смарт-часы и фитнес-браслеты известны своим акцентом на отслеживание медицинских показателей. Они становятся всё более продвинутыми и следующим шагом может быть неинвазивный анализ уровня сахара в крови. Появилась информация, что в часах следующего поколения Samsung Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch Active 3 и в Apple Watch 7 будет отображаться уровень сахара в крови. Для этого используют оптический датчик. Если показания будут точными, это может обрадовать почти 415 млн. диабетиков по всему миру.
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Диабет 1-го типа требует регулярно отслеживать уровень сахара в крови. Обычно для этого нужно прокалывать палец иглой и помещать каплю крови на глюкометр. Это может быть больно и оставлять отметки на коже.
В качестве альтернативы существуют постоянные мониторы глюкозы. Это небольшие устройства с гибкими иглами, которые встраиваются в кожу. Они остаются там на протяжении примерно 10 дней, отправляя данные на смартфон или смарт-часы каждые несколько минут. Такие устройства могут предупредить диабетиков, когда уровень сахара в крови достигает опасно низких или высоких показателей. Поскольку нужно менять устройство несколько раз в месяц, это дорого. Кроме того, иглы могут содрать кожу и привести к кровотечению.
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Южнокорейские средства массовой информации сообщают, что следующие смарт-часы Samsung Apple предложат оптический датчик уровня глюкозы. Этот датчик отправляет свет под кожу и непрерывно измеряет уровень сахара. Apple ещё в 2017 году наняла команду биомеханических инженеров для разработки этой функциональности. Samsung разработала свой метод с применением лазеров для определения химических компонентов.
Звучит это красиво, но всё зависит от точности измерений. Даже инвазивные методы мониторинга глюкозы не всегда точны. Сложно представить себе, что оптический датчик будет точнее этих методов. Что касается обеих моделей часов, их появление ожидается в нынешнем году.
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