Vivo показала флагманский смартфон X60 Pro+
Китайский производитель смартфонов Vivo в китайской же социальной сети Weibo показал внешний вид своего нового флагманского аппарата. Официальный анонс модели под названием X60 Pro+ запланирован на 21 января. Пока же можно проанализировать всю доступную к настоящему моменту информацию.
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Полный список характеристик в настоящее время неизвестен, но кое-какие данные есть. В частности, здесь будет применяться передовой процессор Snapdragon 888 и система из четырёх камер. Это делает аппарат конкурентом наиболее популярных Android-устройств вроде линейки смартфонов Samsung Galaxy S21.
Изображения показывают, что используются объективы Zeiss. Основная камера обладает разрешением 50 Мп и применяет чип Samsung ISOCELL GN1. Конкретные характеристики этого сенсора остаются неизвестными, хотя упоминается апертура f/1.6.
Ещё говорится о сверхширокоугольном объективе на камере с микроподвесом. Он должен лучше прежнего компенсировать тряску во время движения пользователей. Разрешение этой камеры будет 48 Мп.
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Ещё будет камера-перископ с 5-кратным зумом для снимков телефото. Последняя камера предназначается для портретных снимков.
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Фотографии показывают рельеф задней поверхности смартфона. Предположительно, она может быть кожаной с цветовыми вариантами тёмно-синий и классический оранжевый.
В настоящего времени неизвестны диагональ и разрешение экрана. Слухи говорили про AMOLED 6,55 дюйма с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Изображения показывают отверстия по центру под переднюю камеру и сканер отпечатков пальцев внутри дисплея.
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Благодаря сертификации в Китае известно о мощности подзарядки до 55 Вт. Также есть поддержка стандарта связи 5G.
В Китае покупатели уже могут зарегистрироваться для предварительных заказов, но цены пока не названы. Среди разных вариантов будет доступен аппарат с конфигурацией 8/128 Гб, также будет версия 12/256 Гб. Пока неизвестно, когда и где кроме Китая аппарат поступит в продажу.
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