Firefox 85 сможет импортировать данные из менеджеров паролей
Компания Mozilla работает над добавлением импорта данных из менеджеров паролей в очередной версии браузера Firefox. Использование менеджеров паролей в наши дни обязательно для всех, кто хочет обеспечить максимальную защиту своих многочисленных аккаунтов на разных сайтах и сервисах в интернете. С их помощью можно иметь на разных сайтах разные длинные сложные пароли, которые невозможно запомнить. Знать нужно только пароль на доступ к самому менеджеру паролей. Существует немало таких приложений, которые предлагают не только локальное хранилище и сложное шифрование, но и кроссплатформенную поддержку. Вы сможете иметь доступ к своим учётным записям с компьютеров на Windows, с мобильных устройств на Android и iOS и т.д.
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Firefox является одним из браузеров, которые поддерживают плагины менеджеров паролей. Теперь разработчики хотят расширить их поддержку.
Релиз Firefox 85 назначен на 26 января. В этой версии можно будет импортировать пароли по меньшей мере из двух менеджеров, а именно из KeePass и Bitwarden.
В настоящее время Firefox уже предлагает несколько вариантов импорта паролей, но это не относится к менеджерам паролей. Неизвестно, будут ли новые опции активны по умолчанию или нужно будет активировать флаг в настройках, чтобы опция стала доступной.
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Сейчас Firefox является третьим по популярности браузером после Chrome и Edge. Разработчики надеются, что усиление безопасности браузера позволит укрепить его позиции. Новая версия на следующей неделе будет доступна для Windows, macOS и Linux.
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