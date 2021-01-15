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В четверг, 14 января, компании Google и Fitbit официально анонсировали завершение сделки между собой. Процедура закрытия сделки длилась больше года. Теперь Fitbit принадлежит Google, но может вести деятельность независимо. Это напоминает приобретение Google компании Nest в 2014 году.

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В официальном заявлении говорится, что пользовательские данные из сферы медицины не будут использоваться Google для распространения рекламы. Это официальное обязательство, а не пустое обещание.

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Генеральный директор и один из основателей Fitbit Джеймс Парк сделал похожее заявление. В нём также говорится, что Google не будет пользоваться собранными у пользователей данными для монетизации.

Сделка больше относится к устройствам, чем к данным. Это заявление можно считать основным. Оно должна означать, что Google собирается выпускать собственные носимые устройства.

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До сих пор таких устройств под брендом Google не было, хотя этот рынок развивается. Слухи говорили о Pixel Watch, но они так и остались слухами. Операционная система Wear OS давно находится в подвешенном состоянии, чему способствует отсутствие у Google собственных устройств для работы на ней.

Fitbit в 2020 году использовала ассистент Google в своих устройствах Fitbit Sense и Fitbit Versa 3. В дальнейшем ассистент должен появиться и на других носимых устройствах.

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В заявлении говорится, что многие любимые пользователями у Fitbit вещи должны оставаться неизменными. Так это или нет, покажет время.