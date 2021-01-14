WhatsApp утверждает, что не может читать персональную переписку
Приложение WhatsApp переживает трудные времена. Недавние изменения в политике конфиденциальности привели к исходу пользователей в другие мессенджеры, в первую очередь в Telegram. Разработчики WhatsApp теперь говорят, что у них нет возможности читать личную переписку пользователей. Сообщение в Твиттере гласит, что принадлежащая Facebook платформа продолжит защищать персональную переписку пользователей посредством сквозного шифрования. Также WhatsApp и Facebook якобы не имеют доступа к аудиоразговорам, информации о местоположении или статистике о людях, с которыми вы взаимодействуете.
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Всё это говорится через несколько дней после того, как пользователей заставили согласиться с новыми условиями пользовательского соглашения или потерять доступ. Видоизменённая политика говорит об обмене данных пользователей с Facebook, в том числе это относится к автоматически собираемой информации. Среди прочего это логи активности, логи устройств и подключений, данные о местоположении и взаимодействиях с бизнес-аккаунтами. Все эти изменения должны подробнее объяснять, как WhatsApp использует собираемые данные.
Представители WhatsApp продолжают утверждать, что если пользователи запретили обмен данными Facebook в настройках, их желание будут учитывать. Изменения в политике ввели, чтобы продвигать работу с корпоративными пользователями. Быть может, это часть плана WhatsApp заняться сетевой коммерции. Обычным пользователям беспокоиться вроде бы не о чем, но когда об этом говорят принадлежащие Facebook компании, верят не все.
Поскольку с изменением условий нельзя не согласиться, не потеряв доступ к WhatsApp, многие решили перейти на конкурирующие приложения. В частности, это Telegram и Signal. Ещё 7 января представители последнего сообщили, что замедляют выпуск кодов подтверждения, поскольку слишком много новых пользователей пытались подключиться к сервису.
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Остаётся наблюдать за статистикой следующих месяцев и узнать, сколько пользователей потеряет WhatsApp.
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