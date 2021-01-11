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Компания One Plus анонсировала первый для себя фитнес-трекер под названием OnePlus Band. В нём есть мониторинг сердцебиения и уровня насыщенности кислородом крови, отслеживание физической активности и сна, а работает он между подзарядками до двух недель. В момент начала продаж есть совместимость с Android-устройствами, но не с устройствами Apple. Разработчики обещают добавить её позже. Продажи стартуют в Индии по цене $34, о сроках появления в других странах пока не говорится.

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Это очередная попытка OnePlus выйти за пределы рынка смартфонов. Раньше китайский производитель начал продавать беспроводные наушники и телевизоры. Носимое устройство предназначается в первую очередь для физически активных людей. В частности, поддерживается распознавание 13 разных видов упражнений. Также браслет может использоваться как аксессуар для смартфона, показывая уведомления, воспроизводя музыку и позволяя снимать на камеру.

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Применяется прямоугольный экран OLED размером 1,1 дюйма с разрешением 126 х 294, используется силиконовый ремешок. Доступны чёрные, синие и серые цвета, есть защита от воды и пыли IP68. Рейтинг 5ATM означает возможность погружаться в воду на 50 м на 10 минут. Ёмкость батареи составляет 100 мАч, чего должно хватить на две недели.





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Управляется браслет через приложение OnePlus Health для Android. Тут может выполняться анализ медицинских данных и ставятся персональные фитнес-задачи. Лучше всего подключать браслет к смартфону OnePlus.