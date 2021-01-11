Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно слухам, в смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra сенсор камеры по-прежнему будет обладать разрешением 108 Мп, хотя его и обновят. Раньше южнокорейский производитель высказывал желание разработать сенсор 600 Мп, который превосходит возможности человеческого глаза. Нынешняя версия этого сенсора слишком увесистая и предстоит подождать, прежде чем появится коммерчески доступный вариант. До тех пор придётся довольствоваться сенсором 200 Мп.

реклама

Так считает известный по подобным утечкам информации пользователь Твиттера Ice Universe. Он заявляет, что в этом году Samsung собирается выпустить несколько новых сенсоров, первый из которых и будет с разрешением 200 Мп. Он ожидается уже совсем скоро, а вместе с ним и смартфоны на его основе. Более подробная информация пока отсутствует.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

В марте прошлого года говорилось, что в последнем квартале Samsung выпустит сенсор размером 1 дюйма с разрешением 150 Мп. В итоге этого не произошло. Чуть позже был слух относительно сенсора 250 Мп. Его размер должен был стать немного крупнее по сравнению с сенсором Samsung 64 Мп 1/1,72 дюйма и 108 Мп 1/1,33 дюйма.

В последние годы программное обеспечение и алгоритмы машинного обучения играют всё более важную роль в мобильной фотографии. Впрочем, важность аппаратных компонентов никто не отменял и Samsung предлагает сенсоры не только для смартфонов, но и для медицинских целей, сельского хозяйства, интернета вещей, дронов и автомобилей с автопилотами.