Грядёт появление смартфонов с сенсорами Samsung 200 Мп
Согласно слухам, в смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra сенсор камеры по-прежнему будет обладать разрешением 108 Мп, хотя его и обновят. Раньше южнокорейский производитель высказывал желание разработать сенсор 600 Мп, который превосходит возможности человеческого глаза. Нынешняя версия этого сенсора слишком увесистая и предстоит подождать, прежде чем появится коммерчески доступный вариант. До тех пор придётся довольствоваться сенсором 200 Мп.
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Так считает известный по подобным утечкам информации пользователь Твиттера Ice Universe. Он заявляет, что в этом году Samsung собирается выпустить несколько новых сенсоров, первый из которых и будет с разрешением 200 Мп. Он ожидается уже совсем скоро, а вместе с ним и смартфоны на его основе. Более подробная информация пока отсутствует.
В марте прошлого года говорилось, что в последнем квартале Samsung выпустит сенсор размером 1 дюйма с разрешением 150 Мп. В итоге этого не произошло. Чуть позже был слух относительно сенсора 250 Мп. Его размер должен был стать немного крупнее по сравнению с сенсором Samsung 64 Мп 1/1,72 дюйма и 108 Мп 1/1,33 дюйма.
В последние годы программное обеспечение и алгоритмы машинного обучения играют всё более важную роль в мобильной фотографии. Впрочем, важность аппаратных компонентов никто не отменял и Samsung предлагает сенсоры не только для смартфонов, но и для медицинских целей, сельского хозяйства, интернета вещей, дронов и автомобилей с автопилотами.
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