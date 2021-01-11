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Как выделиться на насыщенном рынке фитнес-устройств? Например, предложить экран, на фоне которого даже смарт-часы покажутся небольшими. Независимая с недавних пор компания Honor представила фитнес-трекер Band 6 с дисплеем AMOLED размером 1,47 дюйма. Для сравнения, модель часов Watch GS Pro этого же производителя обладает не таким большим экраном. Теперь не придётся вглядываться в статистику посреди бега.

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Поддерживается ряд видов активности и функций здоровья, как это бывает на фитнес-трекерах. Есть датчик сердцебиения и мониторинг насыщенности крови кислородом. Возможно отслеживать сон, уровни стресса, менструальные циклы. Поддерживаются 10 видов физической активности, 6 из них запускаются автоматически.

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Как и многие фитнес-трекеры, этот способен работать без подзарядки до 14 дней при средней нагрузке и 10 дней при более высокой. С устройством можно плавать благодаря защите от воды 5ATM.

Приблизительно говорится, что продажи начнутся скоро, цена составит около $35. Это означает возможность конкурировать с такими производителями, как Xiaomi и многие другие.

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Другим представленным Honor устройством является ноутбук MagicBook Pro. Анонсированный на выставке IFA 2012 в Берлине, он стал одним из лучших по цене в районе 900 евро благодаря процессору Ryzen 5 4600H. Ноутбук быстрый, с хорошим качеством сборки и почти безрамочным экраном. Проблемой была только ограниченная доступность в продаже. Эту модель можно приобрести лишь в некоторых странах Европы. С тех пор Honor отделилась от Huawei и может получать компоненты у американских производителей. Благодаря сотрудничеству с Intel появилась возможность использовать процессор Core i5 и расширить географию распространения ноутбука.

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Изменение процессора привело к одному большому компромиссу - исчезла встроенная графика Vega Radeon RX Vega 6. Теперь применяется процессор 10-го поколения Intel Core i5 10210U и видеокарта Nvidia GeForce MX350. Процессор четырёхъядерный с восемью потоками и создан на техпроцессе 14 нм, TDP составляет 25 Вт. Для сравнения, 4600H шестиядерный с двенадцатью потоками и TDP 45 Вт, производится на техпроцессе 7 нм. В результате Intel предлагает меньше ядер и меньшую вычислительную мощь.

Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, есть накопитель с интерфейсом NVMe вместимостью 512 Гб. Ещё имеется выдвижная веб-камера, три порта USB-A, один USB-C, один HDMI, 3,5 мм для наушников. Кнопка питания содержит в себе сканер отпечатков пальцев, диагональ экрана 16,1 дюйма, разрешение Full HD, покрытие цветового диапазона sRGB составляет 100%.

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Обещана продолжительность работы без розетки до 11 с половиной часов благодаря батарее 56 Вт*ч. Адаптер для подзарядки имеет мощность 65 Вт и заряжает от 0 до 50% за 30 минут. Стоимость составит около $1000.