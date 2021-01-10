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В преддверии выставки CES китайская компания Lenovo анонсировала умные очки ThinkReality A3 на основе платформы дополненной реальности ThinkReality. Они работают на процессоре Snapdragon XR1 как раз для устройств смешанной реальности и обладают стереоскопическими дисплеями с разрешением 1080p. Эти очки дополняют собой линейку устройств, где есть модель ThinkReality A6 2019 года на процессоре Snapdragon 845.

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Это устройство дополненной реальностью нового поколения - лёгкое, мощное и разнообразное. Это часть семейства цифровых продуктов Lenovo, куда входят продвинутые устройства дополненной реальности, программное обеспечение ThinkReality и смартфоны Motorola. ThinkReality A3 отлично подходят для работы в виртуальных пространствах и удалённой помощи.

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Очки должны быть подключены компьютеру или аппаратам Motorola на процессорах серии Snapdragon 8. Версия для ПК работает как виртуальные мониторы, которых может быть пять. Здесь можно запускать Windows на полноценном мониторе, работать с приложениями и т.д. Очки применяются в качестве монитора, вычисления происходят на компьютере.

Ещё есть промышленная версия (Industrial Edition), которая применяется со смартфонами Motorola. Дополненная реальность применяется в рабочем окружении для визуализации, моделирования и т.д.

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Продажи в ряде стран начнутся в середине года.