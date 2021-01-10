Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новый отчёт от Mac Otakara из Японии гласит, что в апреле компания Apple может представить два новых устройства. Китайские сети поставщиков комплектующих дают понять, что одним из этих устройств станут наушники AirPods Pro 2 с новым дизайном зарядного чехла. Нынешняя версия чехла имеет размеры 145,2 х 60,6 мм, а в будущем размер чехла будет 46 х 54 мм. Он окажется слегка длиннее и более узким. Толщина корпуса останется 21 мм.

реклама

Ранее в статье Bloomberg говорилось, что Apple уберёт рукоятки наушников, чтобы они стали более компактными. Рассматривается дизайн с более округлой формой, чтобы наушники лучше заполняли уши, напоминая тем самым беспроводные Bluetooth-наушники производства Samsung и Amazon. Всё ещё остаётся возможность, что изменений дизайна не последует. Новые наушники ждут в апреле.

анонсы и реклама RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -40% на HDD Fujitsu в Регарде Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Третье поколение смартфонов iPhone SE может появиться тогда же. Ранее были предположения, что это произойдёт через год после выпуска аппарата предыдущего поколения. Это должно означать 24 апреля. Прошлогодние смартфоны были основаны на дизайне iPhone 8 и диагональ экрана у них 4,7 дюйма. Там применяется мощный процессор A13 Bionic, как в смартфонах серии iPhone 11.

Новый iPhone SE может быть основан на iPhone 8 Plus. В таком случае у него будет диагональ экрана 5,5 дюйма с разрешением 1080 х 1920. Если будет установлен процессор A14 Bionic, производительность и энергоэффективность окажутся на уровне дорогих флагманов. В этом процессоре число транзисторов составляет 11,8 млн.

реклама

Известный аналитик Минг-Чи Куо в ноябре утверждал, что в первой половине нынешнего года новый iPhone выпущен не будет. Про вторую половину года он ничего не говорил. Вряд ли Apple будет выпускать аппараты этой серии каждый год.