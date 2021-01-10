Два обновлённых устройства Apple будут выпущены в апреле
Новый отчёт от Mac Otakara из Японии гласит, что в апреле компания Apple может представить два новых устройства. Китайские сети поставщиков комплектующих дают понять, что одним из этих устройств станут наушники AirPods Pro 2 с новым дизайном зарядного чехла. Нынешняя версия чехла имеет размеры 145,2 х 60,6 мм, а в будущем размер чехла будет 46 х 54 мм. Он окажется слегка длиннее и более узким. Толщина корпуса останется 21 мм.
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Ранее в статье Bloomberg говорилось, что Apple уберёт рукоятки наушников, чтобы они стали более компактными. Рассматривается дизайн с более округлой формой, чтобы наушники лучше заполняли уши, напоминая тем самым беспроводные Bluetooth-наушники производства Samsung и Amazon. Всё ещё остаётся возможность, что изменений дизайна не последует. Новые наушники ждут в апреле.
Третье поколение смартфонов iPhone SE может появиться тогда же. Ранее были предположения, что это произойдёт через год после выпуска аппарата предыдущего поколения. Это должно означать 24 апреля. Прошлогодние смартфоны были основаны на дизайне iPhone 8 и диагональ экрана у них 4,7 дюйма. Там применяется мощный процессор A13 Bionic, как в смартфонах серии iPhone 11.
Новый iPhone SE может быть основан на iPhone 8 Plus. В таком случае у него будет диагональ экрана 5,5 дюйма с разрешением 1080 х 1920. Если будет установлен процессор A14 Bionic, производительность и энергоэффективность окажутся на уровне дорогих флагманов. В этом процессоре число транзисторов составляет 11,8 млн.
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Известный аналитик Минг-Чи Куо в ноябре утверждал, что в первой половине нынешнего года новый iPhone выпущен не будет. Про вторую половину года он ничего не говорил. Вряд ли Apple будет выпускать аппараты этой серии каждый год.
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