Двенадцатилетняя девочка подала в суд на TikTok за использование персональных данных
Информационное агентство Bloomberg сообщает, что двенадцатилетняя девочка из Лондона подала в суд на приложение TikTok. Она обвиняет его в нарушении законов Европейского Союза о защите данных. Иск был подан анонимно. Его продвижением будет заниматься представитель по делам детей от Англии Энн Лонгфилд.
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Лонгфилд говорит о важности анонимности, поскольку в противном случае могли бы возникнуть проблемы с сетевыми угрозами со стороны других детей и пользователей приложения, также негативная реакция в социальных сетях.
Судья Марк Варби говорит, что по мнению ребёнка, были нарушены её права на неприкосновенность личной жизни. По мнению судьи, если отказать в анонимности, другие могут побояться выдвигать подобные иски.
На территории Европы сбор персональных данных детей со стороны TikTok находится под наблюдением представителей Евросоюза. Отдел защиты данных в июне создал рабочую группу, в рамках которой должны рассматриваться методы работы TikTok. Представители приложения утверждают, что во главу угла ставят конфиденциальность и безопасность. Для их обеспечения используются надёжные технологии и процессы.
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Популярность приложения взлетела в 2020 году. Программа была установлена более 2 млрд. раз в магазинах App Store и Google Play Store. Количество регулярно активных пользователей составляет более 800 млн.
Родительской компанией приложения является китайская ByteDance, за что с радостью готовы ухватиться в США. Там любят считать, что все китайские компании ведут непрерывный сбор данных пользователей из США.
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