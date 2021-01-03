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Двенадцатилетняя девочка подала в суд на TikTok за использование персональных данных

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Информационное агентство Bloomberg сообщает, что двенадцатилетняя девочка из Лондона подала в суд на приложение TikTok. Она обвиняет его в нарушении законов Европейского Союза о защите данных. Иск был подан анонимно. Его продвижением будет заниматься представитель по делам детей от Англии Энн Лонгфилд.

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Лонгфилд говорит о важности анонимности, поскольку в противном случае могли бы возникнуть проблемы с сетевыми угрозами со стороны других детей и пользователей приложения, также негативная реакция в социальных сетях.

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Судья Марк Варби говорит, что по мнению ребёнка, были нарушены её права на неприкосновенность личной жизни. По мнению судьи, если отказать в анонимности, другие могут побояться выдвигать подобные иски.

На территории Европы сбор персональных данных детей со стороны TikTok находится под наблюдением представителей Евросоюза. Отдел защиты данных в июне создал рабочую группу, в рамках которой должны рассматриваться методы работы TikTok. Представители приложения утверждают, что во главу угла ставят конфиденциальность и безопасность. Для их обеспечения используются надёжные технологии и процессы.

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Популярность приложения взлетела в 2020 году. Программа была установлена более 2 млрд. раз в магазинах App Store и Google Play Store. Количество регулярно активных пользователей составляет более 800 млн.

Родительской компанией приложения является китайская ByteDance, за что с радостью готовы ухватиться в США. Там любят считать, что все китайские компании ведут непрерывный сбор данных пользователей из США.

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ахахах
12:27
да они столько за всю жизнь непрочли сколько в соглашениях написано,вот и ставят галочки везде
Двенадцатилетняя девочка подала в суд на TikTok за использование персональных данных
x.7
12:20
Сначала ставят галочки во всех соглашениях, а потом в суд подают
Двенадцатилетняя девочка подала в суд на TikTok за использование персональных данных
Yolanda Tarska
12:19
Они равны даже презентации Амд, видимы её не смотрели. Ну а по цене не равны, через 2 года и дороже.
Процессоры Ryzen 5000 вернулись в российские магазины – цены почти соответствуют рекомендованным
Yolanda Tarska
12:18
Зачем менять так часто, если блоггер понятно, это деньги за обзоры, если гик или энтузиаст, ну тоже понятно... а так все меняли 1155 на 1151v2 или 1200 сразу, 1 раз. Далее уже на DDR5.
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