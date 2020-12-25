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Zoom работает над собственными клиентами почты и календаря

Всё для превращения в платформу для серьёзной работы
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Громадный рост платформы для общения Zoom привёл к росту её амбиций. Там захотели стать корпоративной платформой со всеми инструментами, которые позволят конкурировать с похожими решениями от Microsoft, Google или Salesforce. Борьба будет непростой, поскольку все эти компании имеют намного больше финансовых ресурсов.

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Стоимость акций Zoom по сравнению с декабрём 2019 года выросла в шесть раз. У компании есть $1,5 млрд. в наличных и торгуемых на рынке ценных бумагах. С их помощью она хочет на основе популярного приложения видеоконференций создать более серьёзный рабочий инструмент.

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В частности, речь идёт о сервисах электронной почты и календаря. Электронная почта в виде ранней предварительной версии должна появиться уже в начале 2021 года. Календарь пока на этапе планирования, конкретные сроки неизвестны.

Ранее в этом году один из руководителей Zoom в интервью говорил, что в компании не ждали такого масштабного успеха. Там не ожидали, что смогут обойти по популярности FaceTime и Skype.

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Приложение Zoom применяют даже на не самых распространённых устройствах вроде Facebook Portal и Google Home. Вместе с ростом числа пользователей нужно усиливать и их защиту. В начале 2021 года ожидается внедрение сквозного шифрования.

Многие компании переходят на гибридный рабочий поток. Когда можно, сотрудники работают из дома. По мере распространения вакцинации от коронавируса больше сотрудников будут возвращаться в офисы. Чтобы не потерять появившихся новых пользователей, которые из дома только общались в видеочате, Zoom хочет отнять часть клиентов у приложений вроде Microsoft Teams в составе Office 365.

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В Zoom рассматривают возможность предложить полный набор корпоративных инструментов. Туда  могут войти перевод в режиме реального времени, автоматическое создание заметок, дополненная реальность для дистанционных собраний, текстовые чаты, возможность выполнять телефонные звонки. Амбиции Zoom настолько высоки, что затрагивают не только корпоративных клиентов, но и медицинские учреждения и сферу образования.

Также сообщается, что представлена версия приложения Zoom с поддержкой Apple M1 Macs. Это означает, что единый установочный файл приложения можно скачивать для разных платформ, как и в случае с Microsoft Word, Excel и т.д. Ещё это показывает, насколько просто разработчикам переносить свои приложения на платформу ARM.

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