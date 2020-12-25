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Мессенджер Telegram востребован среди людей, которые превыше всего ценят конфиденциальность общения. Здесь предлагается сквозное шифрование и с момента появления в августе 2013 года совокупное число пользователей достигло почти 500 млн. В плане монетизации сервис до сих пор не слишком досаждал клиентам.

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В будущем приложение всё же попытается заработать на своих пользователях. Подписки или единовременной покупке приложения не будет, но в начале следующего года появится реклама.

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Рекламы точно не будет в конфиденциальных и групповых чатах, а также в переписке один на один. Будет реклама в массивных публичных чатах, которые похожи на отдельные социальные сети внутри Telegram. В этих каналах уже и без того может быть реклама, которую туда помещают их владельцы. Подобную рекламу зачастую не отличишь от обычных сообщений.

За счет собственной рекламной системы Telegram прекратит эту вводящую в заблуждение практику. Реклама будет чётко помечаться и не будет таргетированной, как в социальных сетях.

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Это не единственное, на чём Telegram собирается зарабатывать. Могут появиться функции для корпоративных клиентов и продвинутых пользователей, на которые потребуются дополнительные ресурсы. Эти функции могут оказаться платными.

Основатель Telegram Павел Дуров в своё время пообещал, что программа всегда будет оставаться бесплатной для обычных пользователей. Также в посте Дурова сообщается, что он не собирается продавать сервис крупным корпорациям вроде Facebook.