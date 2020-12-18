Телескоп Хаббл отметил 30-й день рождения
Поначалу считалось, что телескоп Хаббл проработает 10 лет. К тому же возникшие в первые годы проблемы не способствовали оптимистическому настрою. В итоге с момента запуска космического телескопа Хаббл прошло уже 30 лет и он продолжает оставаться одним из наиболее полезных инструментов в космосе.
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Чтобы отметить годовщину, НАСА выпускает 30 новых созданных телескопом изображений в рамках каталога Caldwell. Это коллекция из 109 известных астрономических тел, которые могут видеть даже астрономы-любители в свои телескопы. Коллекция была опубликована в декабре 1995 года в журнале «Небо и телескоп». При создании этой коллекции вдохновение черпали в каталоге Messier. Это коллекция из 110 объектов, которые также можно увидеть в любительские телескопы.
С добавлением 30 изображений коллекция Хаббл включает в себя 87 из 109 объектов Caldwell. На изображении выше можно увидеть спиральную галактику NGC 5248, которая располагается в созвездии Водопаса и является одним из наиболее впечатляющих снятых телескопом объектов.
Это и другие изображения из каталога Caldwell созданы при помощи нескольких инструментов телескопа, таких как Wide Field Camera 3, Wide Field и Planetary Camera 2 в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. Здесь можно увидеть сияющие красные облака в процессе формирования звёзды, разбросанных по извивающимся рукавам галактики.
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Этот кластер тоже можно разглядеть при помощи любительских телескопов, хотя он будет не такой яркий. Каталоги вроде Caldwell и Messier позволяют астрономам-любителям самим смотреть на интересные объекты, иногда даже невооружённым глазом.
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В 2016 году НАСА продлила срок службы телескопа Хаббл на 5 лет, но это не окончательная дата. Он будет продолжать работать, пока сохраняет работоспособность и от него есть польза для научного сообщества.
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