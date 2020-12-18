Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Телескоп Хаббл отметил 30-й день рождения

В ближайшее время он будет оставаться в строю
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - успей заказать
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Поначалу считалось, что телескоп Хаббл проработает 10 лет. К тому же возникшие в первые годы проблемы не способствовали оптимистическому настрою. В итоге с момента запуска космического телескопа Хаббл прошло уже 30 лет и он продолжает оставаться одним из наиболее полезных инструментов в космосе.

реклама

Чтобы отметить годовщину, НАСА выпускает 30 новых созданных телескопом изображений в рамках каталога Caldwell. Это коллекция из 109 известных астрономических тел, которые могут видеть даже астрономы-любители в свои телескопы. Коллекция была опубликована в декабре 1995 года в журнале «Небо и телескоп». При создании этой коллекции вдохновение черпали в каталоге Messier. Это коллекция из 110 объектов, которые также можно увидеть в любительские телескопы.

анонсы и реклама
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

С добавлением 30 изображений коллекция Хаббл включает в себя 87 из 109 объектов Caldwell. На изображении выше можно увидеть спиральную галактику NGC 5248, которая располагается в созвездии Водопаса и является одним из наиболее впечатляющих снятых телескопом объектов.

Это и другие изображения из каталога Caldwell созданы при помощи нескольких инструментов телескопа, таких как Wide Field Camera 3, Wide Field и Planetary Camera 2 в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. Здесь можно увидеть сияющие красные облака в процессе формирования звёзды, разбросанных по извивающимся рукавам галактики.

реклама


Этот кластер тоже можно разглядеть при помощи любительских телескопов, хотя он будет не такой яркий. Каталоги вроде Caldwell и Messier позволяют астрономам-любителям самим смотреть на интересные объекты, иногда даже невооружённым глазом.

реклама

В 2016 году НАСА продлила срок службы телескопа Хаббл на 5 лет, но это не окончательная дата. Он будет продолжать работать, пока сохраняет работоспособность и от него есть польза для научного сообщества.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

космос
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
2
Тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
10
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
14
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
15
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
39
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
43
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
48
Xbox Game Pass: Нужно всего лишь подождать
3
Бесплатный буст AMD SAM запущен на Ryzen 7 1700 + Radeon RX 580 и B450 – результат неоднозначный
9
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
22
Windows 10 2015 обеспечивает более высокий fps по сравнению с Windows 10 2020 — тест Tech YES City
23
Xiaomi Redmi 9 Power представлен официально – Snapdragon 662, стереодинамики и АКБ на 6000 мА*ч
3
Официальный документ Intel гласит, что Comet Lake - всё, но тревога оказалась ложной
25
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
50
Cyberpunk 2077 превратили в скопление картофелей – показана самая худшая графика игры
22
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
120
5 новых полезных функций Windows 10 будут доступны пользователям в 2021 году
7
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
23
Huawei Mate 40 раскупили на старте продаж как горячие пирожки
7
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
184
На те же грабли: NVIDIA заключила с Samsung новый контракт на выпуск видеочипов
33
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Oddworld New 'n' Tasty
12
К концу декабря цена Биткоина достигнет 30 000 долларов, а в 2021 пробьёт 400 000 – мнение экспертов
45
Cyberpunk 2077 удалили из магазина PlayStation Store – вопрос с возвратом денег решён окончательно
48
Блогер протестировал игровой ПК от Xiaomi за 50 000 рублей в Cyberpunk 2077
27

Популярные статьи

10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности
22
Выбираем SSD в конце 2020 - 5 важных факторов и фактов, которые нужно знать
73
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
19
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
36
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
10
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
17
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Ретробенчмаркинг — GeForce 9600 GT (G94)
13
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
41
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
2

Сейчас обсуждают

Александр Петросян
19:56
1600 не вытащит даже гтх1070 нормально, это не шутка, реально мусор. 1800х посмотри как работает в киберпанке.. 5800х на 40 фпс больше показывает в 1080р ультра, это пздц как АМД наепали своих фанаток...
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Александр Петросян
19:54
на 2080ти летает, а на 3090 тормозит?
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Александр Петросян
19:53
Это фейковое суждение не актуально уже давно очень, особенно с ртх3090. Возьми 1800х, который её даже в 4к не нагрузит нормально.. Даже в 4к минимальный фпс будет разный между мусорным процом типа 180...
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Лучезарная Куртка
19:51
)) даже в 4к ее вытащит 1600, но не в киберпанке
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Александр Петросян
19:51
Лагает только на амд процессорах особенно 1-3 райзена и на ВСЕХ их видеокартах, а на 10700к+2080ти в 4к просто летает, такой картинки нету ни у кого на ютубе , просто тайминги настроены, озу подобрана...
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Александр Петросян
19:50
3900х не вытащит 3090ую никак просто, даже в 4к и особенно в киберпанке.
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Лучезарная Куртка
19:49
Потому что там ее никто не купил)
CD Projekt пока не обсуждала с Microsoft возможность снятия Cyberpunk 2077 с продажи для Xbox One
Rua Mazay
19:48
старую 2080ти в авито выложил интересно))
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
Лучезарная Куртка
19:48
1080ти для qhd уже очень впритык.
Блогер протестировал игровой ПК от Xiaomi за 50 000 рублей в Cyberpunk 2077
Михаил Киршин
19:43
Нука подскажи где 970 менее 11к стоит? Неликвид купил?
Выбираем SSD в конце 2020 - 5 важных факторов и фактов, которые нужно знать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем