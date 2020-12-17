Веб-версия и компьютерная программа WhatsApp получили голосовой и видеочаты
Пару месяцев назад появилась информация, что разработчики WhatsApp тестируют голосовые звонки и видеозвонки. В мобильных приложениях WhatsApp они есть уже давно, а теперь добираются до веб-клиента. Такие же возможности получит приложение для персональных компьютеров.
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Сейчас видеочаты и голосовые чаты в браузере и в компьютерной программе есть в бета-версиях. Они доступны ограниченному кругу пользователей. Эти пользователи увидят кнопки голосовых звонков и видеозвонков в заголовке чата. Если же звонят вам, а не вы, вы будете видеть всплывающее окно, где сможете принять звонок.
В веб-клиенте будут кнопки для приёма и отклонения звонка. Раньше была также кнопка «Игнорировать», но теперь её нет. Когда вы звоните, есть кнопки для запуска видео, «Заглушить», «Отклонить» и «Настройки». Ведётся тестирование групповых звонков. Скоро они могут появиться в приложении для ПК.
Такая функциональность позволит пользоваться приложением на компьютерах без необходимости браться за смартфон, чтобы позвонить кому-то. До сих пор в компьютерном варианте приложения WhatsApp можно было вести только текстовую переписку. Также идёт работа над синхронизацией чатов между разными платформами. Одну учётную запись можно будет применять на разных устройствах. Когда появится такая возможность, пока неизвестно.
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