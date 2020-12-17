Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не менее 3 млн. устройств заражены расширениями для браузера Chrome и Edge. Они крадут персональные данные и перенаправляют пользователей на рекламные и фишинговые сайты. Об этом в среду рассказала чешская компания Avast.

реклама





Всего Avast нашла 28 расширений с вредоносным кодом для двух популярных браузеров. Расширения выдают себя за средства для скачивания изображений, видео, другого контента с сайтов вроде Facebook, Instagram, Vimeo, Spotify. В расширениях на языке JavaScript найден вредоносный код, способный скачивать вирусы на компьютеры. Расширения отправляют информацию о каждом клике на сервер злоумышленников, что позволяет подделывать и перенаправлять пользователей по вредоносным адресам до того, как они попадут на требуемый настоящий сайт. Может собираться информация о датах рождения пользователей, адресах электронной почты, информация об устройствах, операционной системе, браузере, даже IP-адреса.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Неизвестно, был вредоносный код в расширениях изначально или его внедрили позже, когда накопилась значительная база данных пользователей. Быть может, разработчики расширений здесь не причём. Их могли купить и модифицировать уже другие люди.

В прошлом году исследователь нашёл расширения для Chrome и Firefox, которые собрали затем опубликованные истории браузеров примерно 4 млн. человек. Что касается нынешнего случая, Avast сообщает о следующих расширениях:

реклама

Их необходимо как можно быстрее удалить из браузеров.