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До 3 млн. устройств заражены вредоносными расширениями для Chrome и Edge

Компания Avast насчитала 28 вредоносных расширений для популярных браузеров
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Не менее 3 млн. устройств заражены расширениями для браузера Chrome и Edge. Они крадут персональные данные и перенаправляют пользователей на рекламные и фишинговые сайты. Об этом в среду рассказала чешская компания Avast.

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Всего Avast нашла 28 расширений с вредоносным кодом для двух популярных браузеров. Расширения выдают себя за средства для скачивания изображений, видео, другого контента с сайтов вроде Facebook, Instagram, Vimeo, Spotify. В расширениях на языке JavaScript найден вредоносный код, способный скачивать вирусы на компьютеры. Расширения отправляют информацию о каждом клике на сервер злоумышленников, что позволяет подделывать и перенаправлять пользователей по вредоносным адресам до того, как они попадут на требуемый настоящий сайт. Может собираться информация о датах рождения пользователей, адресах электронной почты, информация об устройствах, операционной системе, браузере, даже IP-адреса.

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Неизвестно, был вредоносный код в расширениях изначально или его внедрили позже, когда накопилась значительная база данных пользователей. Быть может, разработчики расширений здесь не причём. Их могли купить и модифицировать уже другие люди.

В прошлом году исследователь нашёл расширения для Chrome и Firefox, которые собрали  затем опубликованные истории браузеров примерно 4 млн. человек. Что касается нынешнего случая, Avast сообщает о следующих расширениях:

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Их необходимо как можно быстрее удалить из браузеров.

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