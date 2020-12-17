Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google и Qualcomm упростят обновление устройств на Snapdragon

Обновления безопасности смогут выпускать четыре года подряд
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Google представила проект Treble в 2017 году, чтобы побороть фрагментацию Android и ускорить процесс выхода обновлений. Компания говорила, что темпы распространения Android 10 выросли по сравнению с предыдущими годами.

реклама

В проекте Treble создаётся разделение система/производитель. Это позволяет разработчикам процессоров и производителям смартфонов разрабатывать свои продукты независимо друг от друга. Эти модули взаимодействуют между собой через мобильный интерфейс производителя (stable vendor interface). Когда выходит новая версия операционной системы, Google выпускает Generic System Images (GSIs). Эти образы совместимы с тремя последними интерфейсами и низкоуровневым программным обеспечением, отдельным для каждой модели устройства. Производители делают свою реализацию этого низкоуровневого программного обеспечения совместимой с GSIs и за счёт этого со старыми интерфейсами. Это позволяет производителям устройств менять фреймворк операционной системы по своему усмотрению.

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Другое преимущество Treble в том, что новые требования не затрагивают старые реализации ПО. Когда появляются новые аппаратные функции, вроде поддержки нескольких камер, или изменения в ядре системы, это относится только к новым устройствам на новых версиях Android. Это позволяет производителям использовать старые реализации для обновления старых устройств, сокращая расходы на разработку обновлений всего интерфейса для старых устройств и сохраняя совместимость с GSIs.

реклама

В результате производителям чипов приходится поддерживать множество фреймворков операционной системы и интерфейсов вендоров. Это означает, например, что для трёх поколений операционной системы нужно поддержать как минимум шесть реализаций. Чем дольше поддерживается устройство, тем выше расходы.

Чтобы исправить ситуацию, Google и Qualcomm приносят принцип отсутствия обратной силы для устройств и процессоров. Новые процессоры Qualcomm будут поддерживать те же реализации вендора, что и обновления. Новые чипы на системах вроде Android 11 могут повторно использоваться реализацию для будущих релизов системы без необходимости поддерживать изменения во фреймворках. Это позволит сократить расходы на разработку. Также Google обещает повторно использовать единый фреймворк операционной системы на разных процессорах.

реклама

Это позволит поддерживать Android на протяжении четырёх лет и четыре года выпускать обновления безопасности. Пока это относится только к устройствам на Snapdragon 888, которые поступят в продажу уже на Android. У производителей устройств появится возможность дольше поддерживать их, но будут ли они пользоваться этой возможностью, зависит от них самих.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google qualcomm
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
8
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
39
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
12

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
1
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
327
Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
34
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
48
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
38
8 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS вместо Android 11
1
Цена Биткоина превысила рекордный показатель 2017 года – майнинг на видеокартах становится выгоднее
29
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
21
Intel выпустит самый быстрый SSD на рынке, превышающий показатели предыдущего поколения в 3.7 раза
17
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
69
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
34
Энтузиаст разработал чип для трассировки лучей на игровой консоли 1990 года
7
Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
39
GOG под давлением общественности решил не выпускать скандальный проект Devotion
12
Бесплатный буст AMD SAM запущен на Ryzen 7 1700 + Radeon RX 580 и B450 – результат неоднозначный
4
Xbox Game Pass: Нужно всего лишь подождать
1
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
21
5 новых полезных функций Windows 10 будут доступны пользователям в 2021 году
7
Пользовательские модификации Cyberpunk 2077 позволяют увеличить количество fps – ссылки и описание
16
Настольные процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake появятся весной 2021 года
22

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
12
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
13
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
25
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
7
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
8
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4

Сейчас обсуждают

DiLouk
16:48
Могу говорить только за себя. Но визуально я игрой более чем доволен. Не только технологичность, но также наполнение игрового мира, стилистика, колоссальное внимание к деталям. В принципе то что откры...
Аналитики снизили прогнозы продаж Cyberpunk 2077 за первый год
Christinachadzynski
16:47
"Товарищ Джугавшили (или вариант - Ельцин) правильно сгноил миллионы людей, они это заслужили, т.к. были слабыми или неудачниками. Хорошие люди наоборот поднялись неплохо."
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Катерина Стец
16:47
Модно хейтить Киберпанк. Биомасса без мозгов. Черти просто.
Для Death Stranding вышло обновление-кроссовер с Cyberpunk 2077
Artur87
16:46
"Производитель сам того не ведая создал народную видеокарту для нетребовательного геймера". Думаю, что за нах? Потом смотра фамилию автора и все становиться ясно.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
Christinachadzynski
16:46
Это как с разработкой висты - "отличная чудо-система, но прогресс облажался, мы рассчитывали на 20ГГц к 2005му"
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
Christinachadzynski
16:44
То есть ты радуешься, что эти чумные индусы опустили ВСЁ современное ПК-железо - зато сосед машину разбил?? Ну ты и урод, без обид.
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
ОвEрКл0keРс
16:44
Вам же внятно написали: какой смысл вообще комментировать бредовые "тесты" и выводы прилепского?
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
Дмитрий Садов
16:42
Отлично идет на 1070
Аналитики снизили прогнозы продаж Cyberpunk 2077 за первый год
Christinachadzynski
16:42
Сделали б несовременную игру, с 1/4 требованиями, многие люди бы страдали, но терпели, лишь бы графика не хуже былаю
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
TigerOV
16:41
Однако, после выхода Cyberpunk 2077 я понял, что карточка уже не тянет - дальше можно не читать..Купил в прошлом году 5700 , год прошел,вышла неоптимизированая ерунда и все,пошел менять карту,ну чё,вс...
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем