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Компания Google представила проект Treble в 2017 году, чтобы побороть фрагментацию Android и ускорить процесс выхода обновлений. Компания говорила, что темпы распространения Android 10 выросли по сравнению с предыдущими годами.

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В проекте Treble создаётся разделение система/производитель. Это позволяет разработчикам процессоров и производителям смартфонов разрабатывать свои продукты независимо друг от друга. Эти модули взаимодействуют между собой через мобильный интерфейс производителя (stable vendor interface). Когда выходит новая версия операционной системы, Google выпускает Generic System Images (GSIs). Эти образы совместимы с тремя последними интерфейсами и низкоуровневым программным обеспечением, отдельным для каждой модели устройства. Производители делают свою реализацию этого низкоуровневого программного обеспечения совместимой с GSIs и за счёт этого со старыми интерфейсами. Это позволяет производителям устройств менять фреймворк операционной системы по своему усмотрению.

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Другое преимущество Treble в том, что новые требования не затрагивают старые реализации ПО. Когда появляются новые аппаратные функции, вроде поддержки нескольких камер, или изменения в ядре системы, это относится только к новым устройствам на новых версиях Android. Это позволяет производителям использовать старые реализации для обновления старых устройств, сокращая расходы на разработку обновлений всего интерфейса для старых устройств и сохраняя совместимость с GSIs.

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В результате производителям чипов приходится поддерживать множество фреймворков операционной системы и интерфейсов вендоров. Это означает, например, что для трёх поколений операционной системы нужно поддержать как минимум шесть реализаций. Чем дольше поддерживается устройство, тем выше расходы.

Чтобы исправить ситуацию, Google и Qualcomm приносят принцип отсутствия обратной силы для устройств и процессоров. Новые процессоры Qualcomm будут поддерживать те же реализации вендора, что и обновления. Новые чипы на системах вроде Android 11 могут повторно использоваться реализацию для будущих релизов системы без необходимости поддерживать изменения во фреймворках. Это позволит сократить расходы на разработку. Также Google обещает повторно использовать единый фреймворк операционной системы на разных процессорах.

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Это позволит поддерживать Android на протяжении четырёх лет и четыре года выпускать обновления безопасности. Пока это относится только к устройствам на Snapdragon 888, которые поступят в продажу уже на Android. У производителей устройств появится возможность дольше поддерживать их, но будут ли они пользоваться этой возможностью, зависит от них самих.