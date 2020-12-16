Apple опишет сбор и использование данных приложениями
Как было обещано на конференции разработчиков WWDC 2020, в магазине Apple появился раздел «Конфиденциальность приложений». Здесь пользователи могут узнать, какие данные будут собираться при установке выбранного приложения. Это часть проекта Apple по отслеживанию прозрачности приложений.
реклама
Отныне все приложения в магазинах на операционных системах iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS будут содержать подробную информацию с графикой. Это позволит понять, к какой персональной информации у приложения есть доступ.
Начиная с 8 декабря, разработчики сторонних приложений должны будут предоставлять эту информацию. При обновлении приложений сведения должны быть на их странице. Это же относится к предустановленным приложениям самой Apple.
Описания разделяются на три категории: данные для отслеживания пользователей, связанные с пользователем данные и несвязанные. В первом случае данные со смартфона могут содержать персональную информацию и объединяются с данными из других приложений и сайтов этой компании. Нужно это в первую очередь для целенаправленной рекламы. Собираемые данные могут продаваться рекламодателям. Связанные с пользователем данные позволяет определить его и его активность.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила