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Как было обещано на конференции разработчиков WWDC 2020, в магазине Apple появился раздел «Конфиденциальность приложений». Здесь пользователи могут узнать, какие данные будут собираться при установке выбранного приложения. Это часть проекта Apple по отслеживанию прозрачности приложений.

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Отныне все приложения в магазинах на операционных системах iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, macOS будут содержать подробную информацию с графикой. Это позволит понять, к какой персональной информации у приложения есть доступ.

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Начиная с 8 декабря, разработчики сторонних приложений должны будут предоставлять эту информацию. При обновлении приложений сведения должны быть на их странице. Это же относится к предустановленным приложениям самой Apple.

Описания разделяются на три категории: данные для отслеживания пользователей, связанные с пользователем данные и несвязанные. В первом случае данные со смартфона могут содержать персональную информацию и объединяются с данными из других приложений и сайтов этой компании. Нужно это в первую очередь для целенаправленной рекламы. Собираемые данные могут продаваться рекламодателям. Связанные с пользователем данные позволяет определить его и его активность.