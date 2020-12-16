Приложение Microsoft Authenticator на Android и iOS получает менеджер паролей
В ноябре в приложении Microsoft Authenticator на системе iOS начали распространять менеджер паролей. С ним обладатели учётной записи Microsoft могут синхронизировать свои логины и пароли на разных устройствах. Теперь компания официально объявила о публичном превью этой функции в приложении на iOS и Android.
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Пользователи могут задействовать приложение двухфакторной авторизации для автоматического заполнения полей и синхронизации паролей между устройствами. Функция без проблем работает между мобильными устройствами и компьютерами с браузером Edge, если выполнен вход в учётную запись Microsoft. Ещё есть расширение под названием Microsoft Autofill, которое можно установить в браузер Google Chrome.
Когда приложение Authenticator установлено для автозаполнения полей, данные доступны на вкладке «Пароли». Синхронизированные пароли на мобильных устройствах защищены при помощи мультифакторной аутентификации.
Среди недостатков можно назвать отсутствие генератора паролей и синхронизацию паролей только при помощи персональных учётных записей Microsoft. Функция автозаполнения отключена у корпоративных пользователей, которые работают с Azure Active Directory. Администраторы смогут включить её у корпоративных и образовательных клиентов, вступив в бета-программу.
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Функциональность доступна в приложении на системах iOS 12 и новее и Android 6 и новее.
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