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В ноябре в приложении Microsoft Authenticator на системе iOS начали распространять менеджер паролей. С ним обладатели учётной записи Microsoft могут синхронизировать свои логины и пароли на разных устройствах. Теперь компания официально объявила о публичном превью этой функции в приложении на iOS и Android.

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Пользователи могут задействовать приложение двухфакторной авторизации для автоматического заполнения полей и синхронизации паролей между устройствами. Функция без проблем работает между мобильными устройствами и компьютерами с браузером Edge, если выполнен вход в учётную запись Microsoft. Ещё есть расширение под названием Microsoft Autofill, которое можно установить в браузер Google Chrome.

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Когда приложение Authenticator установлено для автозаполнения полей, данные доступны на вкладке «Пароли». Синхронизированные пароли на мобильных устройствах защищены при помощи мультифакторной аутентификации.

Среди недостатков можно назвать отсутствие генератора паролей и синхронизацию паролей только при помощи персональных учётных записей Microsoft. Функция автозаполнения отключена у корпоративных пользователей, которые работают с Azure Active Directory. Администраторы смогут включить её у корпоративных и образовательных клиентов, вступив в бета-программу.

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Функциональность доступна в приложении на системах iOS 12 и новее и Android 6 и новее.