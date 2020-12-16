Qualcomm анонсировала мобильный процессор Snapdragon 678
Компания Qualcomm во вторник представила мобильный процессор следующего поколения в средней ценовой категории под названием Snapdragon 678. Этот чип выйдет на смену Snapdragon 675 двухлетней давности, обещая улучшить работу камер, возможности стриминга и мультимедийных развлечений на недорогих мобильных устройствах.
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Процессор состоит из ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц вместо прежних 2 ГГц и графикой Adreno 612. Техпроцесс 11 нм остался неизменным, так что прирост производительности не должен быть большим.
Ещё здесь есть процессор обработки изображений Spectra 250L для фотографирования и записи видео. Поддерживаются три камеры до 48 Мп, портретная съёмка, лазерный автофокус. Возможна запись видео 4К, замедленная съёмка, 5-кратный оптический зум и две камеры до 16 Мп.
В играх поддерживаются Unity, Messiah, NeoX, Unreal Engine 4. Более быстрая обработка графики обеспечивает повышенную частоту кадров.
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Поддержка стандарта связи 5G отсутствует. Вместо этого применяется модем Snapdragon X12 LTE со скоростью входящего подключения до 600 Мбит/с и исходящего до 150 Мбит/с. Добавлена поддержка функции под названием License Assisted Access (LAA). Она задействует нелицензированную полосу частот 5 ГГц вместе с агрегацией частот для увеличения скорости. Также есть поддержка стандартов связи 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g, 802.11n на полосах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Ещё есть Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4+.
Snapdragon 675 применялся главным образом в смартфонах китайских производителей вроде Xiaomi и Oppo. В Северной Америке процессор известен благодаря Motorola Moto Z4. Отсутствие 5G в новом чипе означает, что он также будет использоваться в смартфонах главным образом в развивающихся странах.
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