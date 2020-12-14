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Родители, которые дают малым детям мобильные устройства и не следят за их применением, периодически сильно об этом жалеют. Как известно, редкий разработчик нынче создаёт игры без внутренних покупок за реальные деньги. 6-летний мальчик из штата Коннектикут в США потратил $16000 в игре Sonic Forces при помощи кредитной карточки своей матери.

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New York Post пишет, что Джордж Джонсон сделал это на планшете iPad в июле. Минимальная сумма покупки в игре Sonic Forces составляет $1,99, максимальная $99. Это позволяет приобретать больше персонажей и повышать скорость.

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Работая дома во время пандемии, его мать Джессика ничего не заметила, в том числе 25 покупок на сумму $2500 в течение всего одного дня. Теперь она винит разработчиков, которые «делают хищнические игры и заманивают детей тратить деньги. Вряд ли найдётся много взрослых, которые захотят отдать за сундук виртуальных золотых монет». По словам матери, дети такого возраста не могут знать, что внутри нарисованной игры расходуются реальные деньги. Тем не менее, взять кредитную карточку и привязать её в настройках игры он сумел, на что способны далеко не все взрослые.

Когда она увидела счёт на сотни долларов от Apple и PayPal, первая мысль была о мошенничестве. «Из описания невозможно было понять, что это расходы внутри игры».

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Заявление о мошенничестве было подано в июле, когда сумма составила $16293,1. Пришлось ждать октября, прежде чем в банке ей сказали связаться с Apple. Только тогда стало понятно, куда ушли деньги.

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В Apple указали, что 60-дневный срок возможного возврата денег прошёл, поэтому они ничего не вернут. Обращения в этот срок не было, поскольку в банке Chase сказали, что скорее всего дело в мошенничестве, а мошенничество с PayPal и Apple.com встречается часто. В Apple посоветовали отключить в настройках игры возможность совершать покупки.

Это далеко не первый такой случай. В июне была новость что 11-летняя девочка потратила почти $6000 на Roblox, другой подросток израсходовал $8000 на одну из игр FIFA, 11-летний мальчик потратил $7500 на микротранзакции за две недели.