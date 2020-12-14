Продажи PlayStation 5 в США стали рекордными для первого месяца
Близится конец года и главное время для продаж потребительских товаров в преддверии праздников. Пик продаж придётся на конец декабря, но уже сейчас можно сделать кое-какие выводы на основе ноября. Похоже, что игровая индустрия поставит новые рекорды.
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В частности, в США рекорд уже поставила консоль PlayStation 5. Отчёт NPD Group показывает, что хотя лидером по продажам в ноябре была Nintendo Switch, по деньгам выиграла появившаяся в середине месяца PlayStation 5.
Также она выиграла по продажам у своего конкурента Xbox Series X|S. Был установлен рекорд по продажам новой консоли в первый месяц на территории США, раньше этот рекорд был у PlayStation 4. Впрочем, это только начало конкурентной борьбы.
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Аналитик NPD Group утверждает, что продажи в первый месяц не отражают долгосрочных продаж игровых консолей. Конечно, это вселяет в производителей оптимизм, но не следует переоценивать этот показатель.
В ноябре был установлен рекорд по потребительским расходам на аппаратные компоненты для видеоигр. Расходы превысили $1,4 млрд., что на 58% лучше ноября 2019 года. В 2020 году в целом рост расходов на игровое оборудование составил 34%, с 1 января геймеры потратили более $4 млрд.
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Отлично проявляет себя Nintendo Switch. По объёму продаж она лидирует вот уже 24 месяца подряд. Это делает её одной из наиболее продаваемых игровых консолей в истории США. Данную модель нельзя считать прямым конкурентом PlayStation и Xbox. Обладатели последних часто покупают и Nintendo Switch.
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Среди игр в пятёрку наиболее продаваемых вошли Call of Duty: Black Ops: Cold War, Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man: Miles Morales, Madden NFL 21, NBA 2021. Call of Duty является самой продаваемой игрой года. Тринадцатый год подряд игра этой серии становится самой популярной в месяц релиза. Для франшизы Assassin's Creed игра Valhalla показала рекордные продажи в первый месяц впервые с 2012 года.
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