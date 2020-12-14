Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Близится конец года и главное время для продаж потребительских товаров в преддверии праздников. Пик продаж придётся на конец декабря, но уже сейчас можно сделать кое-какие выводы на основе ноября. Похоже, что игровая индустрия поставит новые рекорды.

реклама









анонсы и реклама RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде

В частности, в США рекорд уже поставила консоль PlayStation 5. Отчёт NPD Group показывает, что хотя лидером по продажам в ноябре была Nintendo Switch, по деньгам выиграла появившаяся в середине месяца PlayStation 5.

Также она выиграла по продажам у своего конкурента Xbox Series X|S. Был установлен рекорд по продажам новой консоли в первый месяц на территории США, раньше этот рекорд был у PlayStation 4. Впрочем, это только начало конкурентной борьбы.

реклама

Аналитик NPD Group утверждает, что продажи в первый месяц не отражают долгосрочных продаж игровых консолей. Конечно, это вселяет в производителей оптимизм, но не следует переоценивать этот показатель.

В ноябре был установлен рекорд по потребительским расходам на аппаратные компоненты для видеоигр. Расходы превысили $1,4 млрд., что на 58% лучше ноября 2019 года. В 2020 году в целом рост расходов на игровое оборудование составил 34%, с 1 января геймеры потратили более $4 млрд.

реклама

Отлично проявляет себя Nintendo Switch. По объёму продаж она лидирует вот уже 24 месяца подряд. Это делает её одной из наиболее продаваемых игровых консолей в истории США. Данную модель нельзя считать прямым конкурентом PlayStation и Xbox. Обладатели последних часто покупают и Nintendo Switch.

реклама

Среди игр в пятёрку наиболее продаваемых вошли Call of Duty: Black Ops: Cold War, Assassin's Creed Valhalla, Spider-Man: Miles Morales, Madden NFL 21, NBA 2021. Call of Duty является самой продаваемой игрой года. Тринадцатый год подряд игра этой серии становится самой популярной в месяц релиза. Для франшизы Assassin's Creed игра Valhalla показала рекордные продажи в первый месяц впервые с 2012 года.