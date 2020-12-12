На Windows на ARM можно запускать приложения x64 в программе Windows Insider
Больше года назад прошла информация, что эмуляция приложений на архитектуре X64 появится в системе Windows на ARM. Сама Microsoft подтвердила это только в нынешнем сентябре. Возможность была обещана участникам программы тестирования в ноябре, но в итоге появилась только в декабре в сборке Windows 10 21277.
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Сама система Windows на ARM была представлена в декабре 2016 года на технологическом саммите Qualcomm Snapdragon. Было обещано, что приложения на архитектуре x86 смогут запускаться при помощи эмуляции, но это относилось только к 32-битным программам. В то время не планировалось поддерживать 64-битные приложения.
Однако, пользователи были против подобного поворота событий. Некоторым из них для работы нужны приложения, которые доступны только в 64-разрядном варианте.
В блоге Microsoft пишет, что установщики по умолчанию будут 64-разрядными. Раньше в этом не было уверенности, поскольку их производительность может быть хуже по сравнению с 32-разрядной эмуляцией. Теперь Microsoft утверждает, что она будет даже лучше и приложения вроде Google Chrome получат плюсы от использования большего объёма памяти.
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Microsoft рекомендует выбирать подобные устройства на процессорах Snapdragon 8cx, Microsoft SQ1, Microsoft SQ2. Туда можно поставить превью графического драйвера Adreno и превью ARM64 C++. Всё это доступно участникам программы Windows Insider в канале разработчиков. Вступить туда можно в центре обновления Windows.
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