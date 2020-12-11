Samsung анонсировала первый отдельный телевизор MicroLED TV
Компания Samsung в Южной Корее представила свой первый телевизор MicroLED TV с диагональю экрана 110 дюймов. Технология разрабатывалась в последние годы и впервые Samsung продемонстрировала её возможности на выставке CES 2018. Там был показан телевизор размером 146 дюймов, но он был модульный и требовал профессиональной установки.
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Новый телевизор стал первым в традиционном форм-факторе, который можно купить в магазине и спокойно установить дома. Раньше невозможно было создать экран такого размера с нормальной установкой для потребительского сегмента. С тех пор была разработана передовая технология крепления и новый производственный процесс. Производство, доставка и установка телевизора стали проще и в будущем могут появиться ещё более компактные модели.
Телевизор почти безрамочный, соотношение размера экрана к корпусу 99,99%. Разрешение составляет 4K, покрывается 100% цветовых диапазонов DCI и Adobe RGB.
Пиксели здесь самоизлучающие, поэтому для получения чёрного цвета их отключают. Это позволяет снижать расход энергии и получать по-настоящему чёрный цвет. Панель создана из неорганических материалов и продолжительность работы обещана до 100000 часов, то есть более 11 лет.
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Поддерживается 5,1-канальный звук и Object Tracking Sound Pro для обеспечения более реалистичного объёмного звука. В продажу телевизор поступит в первом квартале будущего года, цена пока не сообщается.
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