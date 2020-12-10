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Компания Google продолжает пытаться защитить пользователей от вредоносных и ложных расширений. Ранее в этом году она запретила платные расширения в магазине Chrome Web Store. Теперь меняются правила конфиденциальности расширений для браузера Chrome будущего года.

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Для начала Google меняет правила выдачи разрешений доступа к данным сайтов. Раньше, если расширение требовало доступ к данным на посещаемых страницах, этот доступ по умолчанию давался для каждого посещаемого пользователем сайта. Со следующего года разрешения на доступ к данным будут даваться для каждого домена отдельно. Чтобы дать доступ ко всему сразу, нужно будет сделать это целенаправленно.

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Появится новый раздел «Практики конфиденциальности» для расширений из магазина Chrome Web Store. Тут можно будет получить информацию относительно того, какие данные собирает расширение и как пользуется ими. Сама Google будет ограничивать возможности применять собираемые данные. Это изменение вступит в силу 18 января и должно обеспечить защиту от вредоносных расширений.

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Кроме расширений, Google обещает улучшенную защиту при помощи функции Enhanced Safe Browsing, которая была представлена ранее в этом году. В ней сайты проверяются на безопасность, но что именно Google изменит, пока неизвестно.