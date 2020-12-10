Google вносит изменения в работу расширений Chrome
Компания Google продолжает пытаться защитить пользователей от вредоносных и ложных расширений. Ранее в этом году она запретила платные расширения в магазине Chrome Web Store. Теперь меняются правила конфиденциальности расширений для браузера Chrome будущего года.
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Для начала Google меняет правила выдачи разрешений доступа к данным сайтов. Раньше, если расширение требовало доступ к данным на посещаемых страницах, этот доступ по умолчанию давался для каждого посещаемого пользователем сайта. Со следующего года разрешения на доступ к данным будут даваться для каждого домена отдельно. Чтобы дать доступ ко всему сразу, нужно будет сделать это целенаправленно.
Появится новый раздел «Практики конфиденциальности» для расширений из магазина Chrome Web Store. Тут можно будет получить информацию относительно того, какие данные собирает расширение и как пользуется ими. Сама Google будет ограничивать возможности применять собираемые данные. Это изменение вступит в силу 18 января и должно обеспечить защиту от вредоносных расширений.
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Кроме расширений, Google обещает улучшенную защиту при помощи функции Enhanced Safe Browsing, которая была представлена ранее в этом году. В ней сайты проверяются на безопасность, но что именно Google изменит, пока неизвестно.
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