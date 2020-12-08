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Прошло несколько месяцев с тех пор, как стало известно о решении Apple поставлять аппараты iPhone 12 без зарядных устройств. Не всем странам это понравилось. В частности, в одном из бразильских штатов американского производителя заставили передумать или его ждёт штраф. Похоже, это не пугает компанию Samsung, которая также собралась выпускать аппараты Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra без зарядного устройства в комплекте поставки.

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Информация поступила как раз из Бразилии. Точнее говоря, из местного телекоммуникационного агентства ANATEL. Про спецификации и функциональные возможности Galaxy S21 пока почти ничего не известно, зато информацию о зарядном устройстве уже удалось обнаружить. Таким образом, или у обладателей новых смартфонов уже должно быть зарядное устройство Samsung, или придётся покупать его дополнительно у Samsung или сторонних производителей.

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Раньше уже были слухи, что Samsung собирается продавать флагманские смартфоны без зарядного устройства. Вместо него компания собиралась предлагать премиальные беспроводные наушники. Сначала они фигурировали под названием Galaxy Buds Beyond, теперь название изменилось на Galaxy Buds Pro. Неизвестно, будут они доступны только при предварительных заказах или нет.