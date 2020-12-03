Браузер Samsung Internet 13.0 получил новые функции безопасности и конфиденциальности
Компания Samsung объявила о выпуске версии 13.0 своего мобильного браузера. Обновление приносит ряд новшеств в сфере конфиденциальности и безопасности. Появился секретный режим, который призван защитить пользователей от посторонних. Также Samsung считает, что в браузере улучшен интерфейс. Новый Extension Application Programming Interface (API) даёт сторонним разработчикам возможность создавать расширения.
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Появился новый интерфейс запроса разрешений. Он показывает предупреждение, если сайт выглядит подозрительным и пытается обманом заставить пользователя разрешить получать уведомления. Что касается секретного режима, он даёт возможность очищать историю браузера после того, как вы закрыли все вкладки с этим режимом. В адресной строке в таком режиме отображается соответствующая иконка.
Теперь вместе с тёмным вариантом интерфейса одновременно можно использовать режим высокого контраста, чтобы шрифты и другие компоненты было лучше видно. Появилась панель Expandable App Bar для таких меню, как закладки, сохранённые страницы, история и загрузки. Панель статуса может скрываться, чтобы оставалось больше места для просмотра содержимого сайта. При просмотре полноэкранного видео с помощью ассистента можно оставить его на паузу двойным нажатием на середину экрана. Стало легче редактировать заголовки закладок, что упрощает их распознавание и поиск.
Появились модули WebRequest, Proxy, Cookies, Types, History, Alarms, Privacy, Notifications, Permissions, Idle и Management для облегчения разработки расширений. Разработчики должны отправлять эти расширения на модерацию в Samsung. Если будет получено одобрение, расширение добавляют в браузер.
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