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Компания Samsung объявила о выпуске версии 13.0 своего мобильного браузера. Обновление приносит ряд новшеств в сфере конфиденциальности и безопасности. Появился секретный режим, который призван защитить пользователей от посторонних. Также Samsung считает, что в браузере улучшен интерфейс. Новый Extension Application Programming Interface (API) даёт сторонним разработчикам возможность создавать расширения.

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Появился новый интерфейс запроса разрешений. Он показывает предупреждение, если сайт выглядит подозрительным и пытается обманом заставить пользователя разрешить получать уведомления. Что касается секретного режима, он даёт возможность очищать историю браузера после того, как вы закрыли все вкладки с этим режимом. В адресной строке в таком режиме отображается соответствующая иконка.

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Теперь вместе с тёмным вариантом интерфейса одновременно можно использовать режим высокого контраста, чтобы шрифты и другие компоненты было лучше видно. Появилась панель Expandable App Bar для таких меню, как закладки, сохранённые страницы, история и загрузки. Панель статуса может скрываться, чтобы оставалось больше места для просмотра содержимого сайта. При просмотре полноэкранного видео с помощью ассистента можно оставить его на паузу двойным нажатием на середину экрана. Стало легче редактировать заголовки закладок, что упрощает их распознавание и поиск.

Появились модули WebRequest, Proxy, Cookies, Types, History, Alarms, Privacy, Notifications, Permissions, Idle и Management для облегчения разработки расширений. Разработчики должны отправлять эти расширения на модерацию в Samsung. Если будет получено одобрение, расширение добавляют в браузер.