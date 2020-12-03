Многие обладатели iPhone 12 жалуются на отсутствие сигнала сотовой связи
С релизом любого нового высокотехнологичного устройства некоторые его пользователи сталкиваются с неполадками в работе, которые проглядели во время тестирования. В большинстве случаев проблемы несерьёзные, но иногда они не позволяют полноценно пользоваться устройством. Именно второй вариант произошёл в случае с недавно поступившими в продажу аппаратами iPhone 12.
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На форумах техподдержки Apple сотни покупателей жалуются, что модели серии iPhone 12 внезапно теряют связь с сотовыми вышками. Это происходит у пользователей разных операторов мобильной связи в США и не только.
Началось это не вчера. Первые сообщения датируются концом октября, хотя в последние 3 дня их стало намного больше. Apple наверняка знает о проблеме, но комментариев пока не даёт. По этой причине мы не знаем источника неполадок и когда ждать исправления.
Есть вариант, что сбой происходит при переключении между разными сотовыми вышками. Некоторые пользователи сообщают, что смогли воспроизвести этот баг, найдя точку переключения между вышками. С другой стороны, у многих сигнал пропадает, когда они остаются на месте и вышки не переключаются. Это происходит вне зависимости от того, используется сеть LTE или 5G.
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У некоторых сигнал через несколько минут возвращается. Иногда помогает перезагрузка аппарата, включение и выключение режима «В самолёте», извлечение и обратная установка SIM-карты. В лучшем случае всё это даёт временный эффект.
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Среди других ранее выявленных неполадок iPhone 12 проблемы в работе функции MagSafe, экранов и мессенджера.
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