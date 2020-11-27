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В большинстве стран в наши дни доступ в интернет является такой же базовой потребностью, как вода и электричество. Как и любая услуга, в разных странах стоимость доступа в интернет разная. В некоторых развивающихся странах с низкими доходами населения стоимость выхода в интернет многим жителям не по карману.

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Компания NetCredit из Чикаго использовала данные Всемирного банка для вычисления ежемесячной зарплаты граждан всех стран мира. Затем были взяты данные всемирного исследования стоимости широкополосного доступа в интернет от Cable.co.uk и было проведено сопоставление этих двух параметров.

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Внизу рейтинга располагается Йемен. В стране много лет идёт гражданская война, средняя месячная зарплата составляет $88,3, широкополосный доступ в интернет стоит $2466. На другой стороне таблицы располагается Монако. Ежемесячные доходы населения здесь $5043,69 а доступ в интернет стоит $34,49, всего 0,68% от зарплаты.

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Если сравнивать цену и скорость, в Румынии интернет самый дешёвый по цене $0,13 за 1 Мбит/с. Йемен опять хуже всех с ценой $3768,65 за 1 Мбит/с.

В США средняя зарплата составляет $4000 в месяц, а доступ в интернет на скорости 10 Мбит/с стоит $7,01 или 0,16% от среднего дохода. В Канаде это значение 0,22%, на Гаити 60,28% от средней зарплаты.

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Жители многих стран платят лишь незначительную часть своей зарплаты за выход в интернет, но развивающиеся страны в этом плане проявляют себя не так хорошо. В этом виноваты низкие зарплаты и слабая инфраструктура.

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Согласно этому исследованию, в России на интернет тратят 0,41% дохода. Завершая разговор о доступности интернета следует сказать, что сайт NetCredit без VPN из России не открывается.