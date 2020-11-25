Браузер Vivaldi получил календарь, чтение новостных лент и встроенную почту
На этой неделе состоялся релиз новой версии браузера Vivaldi в виде технического превью. В его состав вошли такие инструменты, как Vivaldi Mail, Vivaldi Feed Reader и Vivaldi Calendar. Они появятся в финальном варианте браузера, а пока их нужно включать вручную.
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Vivaldi Mail представляет собой полноценную почту с гибкими настройками уровня клиента Thunderbird. По словам разработчиков, среднестатистический пользователь обладает двумя почтовыми адресами, а Vivaldi Mail позволяет добавить их сколько угодно. Этот клиент можно считать наследником клиента из браузера Opera, который был там несколько лет назад.
Новый инструмент чтения ленты открывается из основной вкладки почты в боковой панели браузера. Новости от источников, на которые вы подписаны, выделяются жирным шрифтом и показывается индикатор, что вы их ещё не прочитали. Нажатие раскрывает текст и изображения, но не остальные элементы страницы. Можно добавлять новые элементы RSS при посещении веб-сайта и нажатия на кнопку в панели URL. Поддерживается формат OPML, что даёт возможность импортировать ленты из вашего существующего приложения в Vivaldi.
Календарь Vivaldi разработан для продвинутых пользователей. В отличие от других календарей, подробная информация здесь располагается на видном месте. Можно выбрать один из трёх режимов просмотра: минимальный только с заголовком событий, полный со всеми данными в основном окне и компактный с частью информации. Поддерживаются сочетания клавиш, интеграция с браузером для простого добавления событий и собственная боковая панель для быстрого доступа.
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Для включения всех этих функций нужно перейти по адресу vivaldi://experiments/ и затем перезагрузить браузер.
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