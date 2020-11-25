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На этой неделе состоялся релиз новой версии браузера Vivaldi в виде технического превью. В его состав вошли такие инструменты, как Vivaldi Mail, Vivaldi Feed Reader и Vivaldi Calendar. Они появятся в финальном варианте браузера, а пока их нужно включать вручную.

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Vivaldi Mail представляет собой полноценную почту с гибкими настройками уровня клиента Thunderbird. По словам разработчиков, среднестатистический пользователь обладает двумя почтовыми адресами, а Vivaldi Mail позволяет добавить их сколько угодно. Этот клиент можно считать наследником клиента из браузера Opera, который был там несколько лет назад.

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Новый инструмент чтения ленты открывается из основной вкладки почты в боковой панели браузера. Новости от источников, на которые вы подписаны, выделяются жирным шрифтом и показывается индикатор, что вы их ещё не прочитали. Нажатие раскрывает текст и изображения, но не остальные элементы страницы. Можно добавлять новые элементы RSS при посещении веб-сайта и нажатия на кнопку в панели URL. Поддерживается формат OPML, что даёт возможность импортировать ленты из вашего существующего приложения в Vivaldi.

Календарь Vivaldi разработан для продвинутых пользователей. В отличие от других календарей, подробная информация здесь располагается на видном месте. Можно выбрать один из трёх режимов просмотра: минимальный только с заголовком событий, полный со всеми данными в основном окне и компактный с частью информации. Поддерживаются сочетания клавиш, интеграция с браузером для простого добавления событий и собственная боковая панель для быстрого доступа.

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Для включения всех этих функций нужно перейти по адресу vivaldi://experiments/ и затем перезагрузить браузер.